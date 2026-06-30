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За сорняки возле дома могут оштрафовать: кто рискует заплатить 1700 гривен

12:24, 30 июня 2026
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Ответственность наступает даже в том случае, если собственник не проживает по этому адресу или длительное время не пользуется земельным участком.
За сорняки возле дома могут оштрафовать: кто рискует заплатить 1700 гривен
Иллюстративное фото, источник - ГСЧС Житомирской области
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Заросший сорняками земельный участок может стать не только поводом для жалоб соседей, но и основанием для штрафа. Закон обязывает собственников и пользователей земельных участков своевременно косить траву, уничтожать сорняки и содержать территорию в надлежащем состоянии. При этом ответственность наступает даже тогда, когда собственник не проживает по этому адресу или длительное время не пользуется участком.

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Собственники земельных участков обязаны уничтожать сорняки

Обязанность своевременно уничтожать сорняки предусмотрена, в частности, статьей 91 Земельного кодекса Украины и Законом Украины «О благоустройстве населенных пунктов».

В то же время конкретные требования к содержанию земельных участков, в частности относительно высоты травы и сроков ее скашивания, могут устанавливаться Правилами благоустройства соответствующей территориальной громады.

Особое внимание следует уделять амброзии полыннолистной и другим карантинным и аллергенным сорнякам, которые быстро распространяются и могут причинять вред здоровью людей.

За состояние участка отвечает собственник, даже если он там не проживает

Правила благоустройства распространяются на физических лиц, предпринимателей, предприятия, учреждения и организации.

Собственник или пользователь земельного участка должен содержать в надлежащем состоянии:

  • земельный участок;
  • двор и приусадебную территорию;
  • прилегающую к участку территорию;
  • зеленые насаждения;
  • подъезды, проходы и территорию возле домовладения.

Обязанность ухаживать за земельным участком существует независимо от того, проживает ли собственник по этому адресу постоянно, приезжает лишь время от времени или находится в другом городе либо за границей. Незавершенное строительство или отсутствие дома также не освобождают от этой обязанности.

Какие требования действуют в отношении сорняков

Собственники должны регулярно косить траву, уничтожать сорняки, сухостой и карантинные растения.

В некоторых громадах Правила благоустройства предусматривают регулярное скашивание травы, если ее высота превышает 10 сантиметров, а также удаление сухостойных деревьев, кустарников и поврежденных ветвей.

Особое внимание необходимо уделять амброзии и другим карантинным растениям. Собственник обязан регулярно осматривать свой участок и прилегающую территорию и своевременно уничтожать такие растения.

Кроме того, заросший сорняками участок может способствовать распространению клещей, грызунов и вредителей, а также создавать неудобства для соседей.

Как фиксируют нарушения

В случае выявления нарушений уполномоченные лица могут:

  • осмотреть территорию;
  • провести фото- или видеофиксацию;
  • установить собственника или пользователя земельного участка;
  • выдать письменное предписание с требованием устранить нарушение;
  • определить срок для его устранения;
  • составить протокол об административном правонарушении;
  • передать материалы на рассмотрение административной комиссии.

Предписание является обязательным к исполнению. Если собственник откажется его получить или подписать протокол, это не прекращает производство, а факт отказа может быть зафиксирован.

Какие штрафы грозят за сорняки

За непринятие мер по борьбе с сорняками и нарушение правил благоустройства в зависимости от обстоятельств могут применяться статьи 52 или 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Предусмотрены следующие штрафы:

  • для граждан — от 340 до 1 360 гривен;
  • для должностных лиц и физических лиц — предпринимателей — от 850 до 1 700 гривен.

Нарушения обычно фиксируют уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления во время обследования территории. По результатам осмотра составляют соответствующий акт или протокол, а решение о наложении штрафа принимает административная комиссия при исполнительном органе местного совета либо государственный инспектор — в зависимости от конкретных обстоятельств и статьи закона.

В то же время уплата штрафа не освобождает собственника от обязанности привести земельный участок в надлежащее состояние. Даже после привлечения к ответственности сорняки придется скосить и устранить нарушение.

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штраф / штрафы

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