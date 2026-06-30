За сорняки возле дома могут оштрафовать: кто рискует заплатить 1700 гривен

Ответственность наступает даже в том случае, если собственник не проживает по этому адресу или длительное время не пользуется земельным участком.

Иллюстративное фото, источник - ГСЧС Житомирской области

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Заросший сорняками земельный участок может стать не только поводом для жалоб соседей, но и основанием для штрафа. Закон обязывает собственников и пользователей земельных участков своевременно косить траву, уничтожать сорняки и содержать территорию в надлежащем состоянии. При этом ответственность наступает даже тогда, когда собственник не проживает по этому адресу или длительное время не пользуется участком.

Собственники земельных участков обязаны уничтожать сорняки

Обязанность своевременно уничтожать сорняки предусмотрена, в частности, статьей 91 Земельного кодекса Украины и Законом Украины «О благоустройстве населенных пунктов».

В то же время конкретные требования к содержанию земельных участков, в частности относительно высоты травы и сроков ее скашивания, могут устанавливаться Правилами благоустройства соответствующей территориальной громады.

Особое внимание следует уделять амброзии полыннолистной и другим карантинным и аллергенным сорнякам, которые быстро распространяются и могут причинять вред здоровью людей.

За состояние участка отвечает собственник, даже если он там не проживает

Правила благоустройства распространяются на физических лиц, предпринимателей, предприятия, учреждения и организации.

Собственник или пользователь земельного участка должен содержать в надлежащем состоянии:

земельный участок;

двор и приусадебную территорию;

прилегающую к участку территорию;

зеленые насаждения;

подъезды, проходы и территорию возле домовладения.

Обязанность ухаживать за земельным участком существует независимо от того, проживает ли собственник по этому адресу постоянно, приезжает лишь время от времени или находится в другом городе либо за границей. Незавершенное строительство или отсутствие дома также не освобождают от этой обязанности.

Какие требования действуют в отношении сорняков

Собственники должны регулярно косить траву, уничтожать сорняки, сухостой и карантинные растения.

В некоторых громадах Правила благоустройства предусматривают регулярное скашивание травы, если ее высота превышает 10 сантиметров, а также удаление сухостойных деревьев, кустарников и поврежденных ветвей.

Особое внимание необходимо уделять амброзии и другим карантинным растениям. Собственник обязан регулярно осматривать свой участок и прилегающую территорию и своевременно уничтожать такие растения.

Кроме того, заросший сорняками участок может способствовать распространению клещей, грызунов и вредителей, а также создавать неудобства для соседей.

Как фиксируют нарушения

В случае выявления нарушений уполномоченные лица могут:

осмотреть территорию;

провести фото- или видеофиксацию;

установить собственника или пользователя земельного участка;

выдать письменное предписание с требованием устранить нарушение;

определить срок для его устранения;

составить протокол об административном правонарушении;

передать материалы на рассмотрение административной комиссии.

Предписание является обязательным к исполнению. Если собственник откажется его получить или подписать протокол, это не прекращает производство, а факт отказа может быть зафиксирован.

Какие штрафы грозят за сорняки

За непринятие мер по борьбе с сорняками и нарушение правил благоустройства в зависимости от обстоятельств могут применяться статьи 52 или 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Предусмотрены следующие штрафы:

для граждан — от 340 до 1 360 гривен;

для должностных лиц и физических лиц — предпринимателей — от 850 до 1 700 гривен.

Нарушения обычно фиксируют уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления во время обследования территории. По результатам осмотра составляют соответствующий акт или протокол, а решение о наложении штрафа принимает административная комиссия при исполнительном органе местного совета либо государственный инспектор — в зависимости от конкретных обстоятельств и статьи закона.

В то же время уплата штрафа не освобождает собственника от обязанности привести земельный участок в надлежащее состояние. Даже после привлечения к ответственности сорняки придется скосить и устранить нарушение.

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