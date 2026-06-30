За бур'яни біля будинку можуть оштрафувати: хто ризикує заплатити 1700 гривень

Ввідповідальність настає навіть тоді, коли власник не проживає за адресою або тривалий час не користується ділянкою.

Ілюстративне фото, джерело - ДСНС Житомирської області

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Заросла бур'янами земельна ділянка може стати не лише приводом для скарг сусідів, а й підставою для штрафу. Закон зобов'язує власників і користувачів земельних ділянок своєчасно косити траву, знищувати бур'яни та підтримувати територію в належному стані. При цьому відповідальність настає навіть тоді, коли власник не проживає за цією адресою або тривалий час не користується ділянкою.

Власники земельних ділянок зобов'язані знищувати бур'яни

Обов'язок своєчасно знищувати бур'яни передбачений, зокрема, статтею 91 Земельного кодексу України та Законом України «Про благоустрій населених пунктів».

Водночас конкретні вимоги до утримання земельних ділянок, зокрема щодо висоти трави та строків її скошування, можуть встановлюватися Правилами благоустрою відповідної територіальної громади.

Особливу увагу слід приділяти амброзії полинолистій та іншим карантинним і алергенним бур'янам, які швидко поширюються та можуть завдавати шкоди здоров'ю людей.

За стан ділянки відповідає власник, навіть якщо там не проживає

Правила благоустрою поширюються на фізичних осіб, підприємців, підприємства, установи та організації.

Власник або користувач земельної ділянки повинен утримувати в належному стані:

земельну ділянку;

двір і присадибну територію;

прилеглу до ділянки територію;

зелені насадження;

під'їзди, проходи та територію біля домоволодіння.

Обов'язок доглядати за земельною ділянкою існує незалежно від того, чи проживає власник за цією адресою постійно, приїжджає лише час від часу або перебуває в іншому місті чи за кордоном. Незавершене будівництво або відсутність будинку також не звільняють від цього обов'язку.

Які вимоги діють щодо бур'янів

Власники повинні регулярно косити траву, знищувати бур'яни, сухостій і карантинні рослини.

У деяких громадах правила благоустрою передбачають регулярне скошування трави, якщо її висота перевищує 10 сантиметрів, а також видалення сухостійних дерев, чагарників і пошкодженого гілля.

Особливу увагу необхідно приділяти амброзії та іншим карантинним рослинам. Власник зобов'язаний регулярно оглядати свою та прилеглу територію і своєчасно знищувати такі рослини.

Крім того, заросла бур'янами ділянка може сприяти поширенню кліщів, гризунів і шкідників, а також створювати незручності для сусідів.

Як фіксують порушення

У разі виявлення порушень уповноважені особи можуть:

оглянути територію;

провести фото- або відеофіксацію;

встановити власника або користувача земельної ділянки;

видати письмовий припис із вимогою усунути порушення;

визначити строк для його усунення;

скласти протокол про адміністративне правопорушення;

передати матеріали на розгляд адміністративної комісії.

Припис є обов'язковим до виконання. Якщо власник відмовиться його отримати або підписати протокол, це не припиняє провадження, а факт відмови може бути зафіксований.

Які штрафи загрожують за бур'яни

За невжиття заходів щодо боротьби з бур'янами та порушення правил благоустрою залежно від обставин можуть застосовуватися статті 52 або 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Передбачені такі штрафи:

для громадян — від 340 до 1 360 гривень;

для посадових осіб та фізичних осіб — підприємців — від 850 до 1 700 гривень.

Порушення зазвичай фіксують уповноважені посадові особи органів місцевого самоврядування під час обстеження території. За результатами огляду складають відповідний акт або протокол, а рішення про накладення штрафу ухвалює адміністративна комісія при виконавчому органі місцевої ради або державний інспектор — залежно від конкретних обставин і статті закону.

Водночас сплата штрафу не звільняє власника від обов'язку привести земельну ділянку до належного стану. Навіть після притягнення до відповідальності бур'яни доведеться скосити та усунути порушення.

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