Як уберегти домашніх тварин від спеки: поради власникам

Шерсть допомагає підтримувати природну терморегуляцію організму та захищає тварину від перегрівання.

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Спекотна погода може становити серйозну небезпеку для домашніх тварин. Найважче високі температури переносять собаки та коти, тому влітку вони потребують особливої уваги. Про це нагадали фахівці Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Власникам тварин рекомендують постійно забезпечувати улюбленців свіжою та чистою питною водою, не перегодовувати їх у спеку та облаштувати місце для відпочинку в прохолодному, добре провітрюваному приміщенні, захищеному від прямих сонячних променів.

Також фахівці не радять повністю зістригати шерсть, оскільки вона допомагає підтримувати природну терморегуляцію організму та захищає тварину від перегрівання.

Окремо фахівці наголошують: не можна залишати собак чи котів у зачиненому автомобілі навіть на кілька хвилин, адже температура в салоні стрімко підвищується і може становити загрозу для життя тварини.

Для прогулянок рекомендують обирати ранкові або вечірні години та уникати тривалого перебування на сонці.

У Держпродспоживслужбі також пояснили, як розпізнати тепловий удар у домашнього улюбленця. Насторожити повинні млявість, часті зупинки під час прогулянки, важке дихання, відсутність реакції на голос господаря або ситуація, коли тварина лягає на землю і не хоче рухатися.

У разі появи таких симптомів необхідно негайно перенести тварину в затінок, змочити прохолодною, але не крижаною водою живіт, подушечки лап і вушні раковини, а після цього якнайшвидше звернутися до ветеринарного лікаря.

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