Незаконної відмови у наданні статусу УБД недостатньо для стягнення майнової шкоди — Верховний Суд

Для стягнення збитків недостатньо довести лише незаконність рішення державного органу — необхідно підтвердити факт шкоди та причинно-наслідковий зв'язок.

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Сам факт визнання незаконним рішення державного органу ще не означає, що особа автоматично має право на відшкодування майнової шкоди. Для цього необхідно довести не лише протиправність дій органу влади, а й факт заподіяння шкоди, її розмір та причинно-наслідковий зв’язок між незаконним рішенням і завданими збитками. Якщо після отримання статусу учасника бойових дій особа не реалізувала передбачений законом механізм отримання належних їй виплат і пільг, це може свідчити про недоведеність майнової шкоди.

Такого висновку дійшов Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду у справі № 761/42970/23. Водночас Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій, що незаконна відмова у наданні статусу учасника бойових дій стала підставою для відшкодування моральної шкоди, оскільки спричинила позивачу тривалі душевні страждання.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду з позовом до Служби зовнішньої розвідки України про відшкодування майнової та моральної шкоди. Підставою стало те, що у 2020 році комісія СЗРУ відмовила йому у наданні статусу учасника бойових дій.

У подальшому адміністративний суд визнав цю відмову протиправною, скасував рішення комісії та зобов’язав надати позивачу статус учасника бойових дій з 29 квітня 2016 року. Посвідчення УБД він отримав наприкінці 2022 року.

Позивач вважав, що через незаконну відмову протягом кількох років був позбавлений можливості користуватися передбаченими законом соціальними гарантіями. У зв’язку з цим він просив стягнути майнову шкоду у вигляді неотриманої разової грошової допомоги, компенсації за додаткову оплачувану відпустку, а також компенсації вартості пільг на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії та водопостачання. Крім того, він просив стягнути 6 млн грн моральної шкоди.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, задовольнив позов частково, стягнувши з Державного бюджету України 10 тис. грн моральної шкоди. У відшкодуванні майнової шкоди було відмовлено.

Що вирішив Верховний Суд

Касаційний цивільний суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій — без змін.

Щодо майнової шкоди

Верховний Суд нагадав, що для покладення на державу обов’язку відшкодувати майнову шкоду необхідно встановити всі елементи цивільно-правової відповідальності: протиправність рішення або дій органу влади, наявність шкоди, її розмір та причинно-наслідковий зв’язок між незаконними діями і заподіяною шкодою.

Суд зазначив, що незаконність рішення комісії про відмову у наданні статусу УБД уже була встановлена рішенням адміністративного суду, яке набрало законної сили, а тому ця обставина не потребувала повторного доказування. Водночас сам по собі факт визнання протиправним такого рішення не свідчить про заподіяння позивачу майнової шкоди.

КЦС ВС погодився з висновками судів попередніх інстанцій, що після отримання статусу учасника бойових дій позивач не звертався у встановленому законом порядку до відповідних державних органів із заявами про виплату разової грошової допомоги та інших належних компенсацій, а також до надавачів житлово-комунальних послуг щодо проведення перерахунку.

Верховний Суд окремо підкреслив, що такі звернення не є досудовим порядком врегулювання спору. Йдеться про реалізацію особою своїх прав, які виникли після набуття статусу учасника бойових дій. Саме тому суди обґрунтовано дійшли висновку, що позивач не довів належними і допустимими доказами ані факт заподіяння заявленої майнової шкоди, ані причинно-наслідковий зв’язок між нею та незаконним рішенням відповідача.

Щодо моральної шкоди

Водночас Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій про наявність підстав для компенсації моральної шкоди.

Суд врахував, що незаконна відмова у наданні статусу учасника бойових дій була встановлена рішенням адміністративного суду, яке набрало законної сили. Через це позивач протягом тривалого часу не міг реалізувати свої права, був змушений захищати їх у судовому порядку, зазнав постійного стресу, відчуття несправедливості, занепокоєння та інших негативних переживань.

КЦС ВС погодився з висновками судів попередніх інстанцій щодо визначення розміру моральної шкоди у сумі 10 тис. грн. Суд зазначив, що при визначенні розміру компенсації були враховані характер і тривалість моральних страждань, вимушені зміни у житті позивача, а також принципи розумності, справедливості та співмірності.

Доводи касаційної скарги про необхідність стягнення 6 млн грн моральної шкоди Верховний Суд відхилив, зазначивши, що вони фактично зводяться до незгоди з оцінкою доказів, яка не може бути предметом перегляду судом касаційної інстанції.

У результаті Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій — без змін.

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