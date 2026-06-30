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Как уберечь домашних животных от жары: советы владельцам

22:18, 30 июня 2026
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Шерсть помогает поддерживать естественную терморегуляцию организма и защищает животное от перегрева.
Как уберечь домашних животных от жары: советы владельцам
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Жаркая погода может представлять серьезную опасность для домашних животных. Тяжелее всего высокие температуры переносят собаки и кошки, поэтому летом они нуждаются в особом внимании. Об этом напомнили специалисты Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

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Владельцам животных рекомендуют постоянно обеспечивать питомцев свежей и чистой питьевой водой, не перекармливать их в жару и обустроить место для отдыха в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей.

Также специалисты не советуют полностью состригать шерсть, поскольку она помогает поддерживать естественную терморегуляцию организма и защищает животное от перегрева.

Отдельно специалисты подчеркивают: нельзя оставлять собак или кошек в закрытом автомобиле даже на несколько минут, поскольку температура в салоне стремительно повышается и может представлять угрозу для жизни животного.

Для прогулок рекомендуют выбирать утренние или вечерние часы и избегать длительного пребывания на солнце.

В Госпродпотребслужбе также объяснили, как распознать тепловой удар у домашнего питомца. Насторожить должны вялость, частые остановки во время прогулки, тяжелое дыхание, отсутствие реакции на голос хозяина или ситуация, когда животное ложится на землю и не хочет двигаться.

При появлении таких симптомов необходимо немедленно перенести животное в тень, смочить прохладной, но не ледяной водой живот, подушечки лап и ушные раковины, а после этого как можно быстрее обратиться к ветеринарному врачу.

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