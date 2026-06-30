Суд отказал страховой компании в взыскании 260 тысяч грн, поскольку вина водителя в деле о ДТП не была доказана

В суде не подтвердились ни факт правонарушения, ни размер расходов.

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Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений решение об отказе в удовлетворении иска страховой компании о взыскании с водителя застрахованного автомобиля 260 тысяч грн страхового возмещения в порядке регресса.

Обстоятельства дела

Обращаясь в суд, страховщик указывал, что ответчик — водитель Dodge Sprinter — на пешеходном переходе в г. Хмельницком наехал на женщину и покинул место происшествия. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

Производство по делу об административном правонарушении по ст. 124 КУоАП суд прекратил в связи с истечением сроков наложения административного взыскания.

На момент ДТП автомобиль был застрахован в страховой компании. Во исполнение условий договора страхования компания выплатила потерпевшей 260 тысяч грн страхового возмещения.

Считая, что ответчик самовольно покинул место происшествия, страховщик просил суд взыскать с него в порядке регресса выплаченное страховое возмещение. Иск обосновывался положениями Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», который при таких обстоятельствах предоставляет страховщику право на регрессное требование.

Хмельницкий городской районный суд Хмельницкой области в удовлетворении иска отказал. Страховая компания обжаловала это решение в апелляционном суде.

По её ходатайству апелляционный суд истребовал и изучил материалы дела об административном правонарушении, на которые она ссылалась в качестве доказательств своих требований.

По объяснениям потерпевшей, во время перехода дороги она поспорила с водителем Dodge Sprinter — он тронулся с места, слегка задев её автомобилем. Позже она почувствовала ухудшение самочувствия и обратилась к врачам. Водитель факт наезда отрицал. Изученная судом видеозапись также не позволила установить, имел ли место наезд. Другие доказательства, в частности схема места ДТП, показания свидетелей или заключение судебно-медицинского эксперта, в материалах дела отсутствуют.

В отношении водителя полицейские составили два протокола об административном правонарушении: по статье 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или иного имущества) и по статье 122-4 КУоАП (Покидание места дорожно-транспортного происшествия).

Производство по ст. 124 КУоАП суд прекратил в связи с истечением сроков наложения административного взыскания, а решение по правонарушению, предусмотренному ст. 122-4 КУоАП, не вынес.

Что решил суд

По мнению апелляционного суда, данное постановление не подтверждает вину водителя в самовольном покидании места ДТП.

Кроме того, коллегия судей по делу № 686/29130/25 отметила, что страховщик не доказал причинно-следственную связь между ДТП и всеми расходами на лечение потерпевшей, которые были возмещены. В частности, не были представлены надлежащие доказательства того, что лечение женщины через три года после ДТП стоимостью 195 тысяч грн было непосредственным следствием травм, полученных в этом дорожно-транспортном происшествии.

Апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции: страховщик не доказал ни факта совершения ответчиком правонарушения, предусмотренного ст. 122-4 КоАП, ни того, что выплаченное страховое возмещение связано исключительно с лечением травм, полученных в ДТП. Поэтому он оставил решение суда без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

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