Не каждый предприниматель знает, что статус ФЛП не исключает возможности получить налоговую скидку. В каких случаях это возможно, какие доходы учитываются и какие документы необходимо предоставить.

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Многие физические лица – предприниматели убеждены, что из-за своего статуса автоматически теряют право на налоговую скидку. На самом деле, это не совсем так. Закон не запрещает ФЛП воспользоваться таким правом, однако важное условие: получить налоговую скидку можно не как предприниматель, а как обычное физическое лицо при наличии соответствующих доходов.

Из-за непонимания этой разницы у налогоплательщиков возникает больше вопросов. «Судебно-юридическая газета» разобралась, кто из ФЛП может претендовать на налоговую скидку, какие учитываются доходы и при каких условиях можно вернуть часть уплаченного налога.

Что такое налоговая скидка

Согласно п.п. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VI с изменениями и дополнениями, налоговая скидка для лиц, не являющихся субъектами хозяйствования, – это возможность для официально трудоустроенных граждан вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц. Воспользоваться налоговой скидкой могут физические лица – резиденты Украины. Главное условие: вы должны получать официальную заработную плату, с которой удерживается налог на доходы физических лиц.

Заработная плата – это основная и дополнительная заработная плата, другие поощрительные и компенсационные выплаты, которые выплачиваются (предоставляются) налогоплательщику в связи с отношениями трудового найма по закону (п.п. 14.1.48 п.14.1 ст.14 НКУ).

Скидка позволяет снизить ваш годовой налогооблагаемый доход на сумму расходов, понесенных на покупку определенных товаров, работ или услуг у резидентов Украины.

Иными словами, если гражданин в течение года нес определенные расходы, которые закон позволяет учесть, государство может вернуть часть уплаченного НДФЛ. В то же время речь идет именно о налоге на доходы физических лиц, а не о любых других налогах или сборах.

Порядок применения налоговой скидки определен статьей 166 Налогового кодекса.

Какие расходы можно включить в налоговую скидку

В налоговую скидку могут быть включены расходы на:

Образование – оплата обучения в детских садах, школах, профессионально-технических и высших учебных заведениях (для себя или родственников первой степени родства).

Жилье – уплата процентов по ипотечному кредиту.

Медицинские услуги – в частности, расходы на вспомогательные репродуктивные технологии.

Страхование – взносы по договорам долгосрочного страхования жизни или негосударственного пенсионного обеспечения.

Благотворительность – пожертвования неприбыльным организациям (в пределах 4% годового налогооблагаемого дохода).

Имеет ли ФЛП право на налоговую скидку

Сам по себе статус физического лица – предпринимателя не дает права на налоговую скидку по доходам, полученным от предпринимательской деятельности. Это означает, что единый налог или налоги, уплаченные по предпринимательскому доходу, не подлежат возврату через механизм налоговой скидки.

Предпринимательский доход не является базой для его расчета. В то же время, закон не лишает предпринимателя права воспользоваться налоговой скидкой в ​​других случаях. Если ФЛП одновременно выступает и как обычное физическое лицо, получающее отдельные виды доходов, определенные Налоговым кодексом, он может претендовать на возврат части НДФЛ. То есть ключевое значение имеет не сам статус предпринимателя, а то, какие доходы получает человек.

Когда ФЛП может воспользоваться налоговой скидкой

Самая распространенная ситуация – когда физическое лицо является предпринимателем, но одновременно работает по трудовому договору. В этом случае работодатель ежемесячно удерживает с заработной платы работника налог на доходы физических лиц. Именно этот НДФЛ и может быть возвращен в пределах налоговой скидки при условии, что человек понес расходы, которые дают право на его получение, и имеет подтверждающие их документы.

Например, гражданин зарегистрирован как ФЛП, но также работает бухгалтером, менеджером или врачом по трудовому договору. Несмотря на предпринимательскую деятельность, он может воспользоваться налоговой скидкой по доходу в виде заработной платы. Иными словами, предприниматель в этом случае реализует свое право не как предприятие, а как наемный работник.

Право на скидку по доходам в виде дивидендов

Налоговый кодекс предусматривает еще одну ситуацию, когда физическое лицо – предприниматель может воспользоваться налоговой скидкой. Речь идет о лицах, получающих доходы в виде дивидендов от владения акциями или другими корпоративными правами юридических лиц, имеющих статус резидента Дей Сити.

В таком случае в налоговую скидку могут быть включены фактические расходы на приобретение соответствующих акций или корпоративных прав. Однако такая возможность действует только при условии, прямо определенном Налоговым кодексом Украины, в частности по времени приобретения таких корпоративных прав и статуса компании-резидента Дея Сити. Это достаточно специальная норма, касающаяся, прежде всего, инвесторов в сфере цифровой экономики.

Какие документы необходимы

Наличия права на налоговую скидку недостаточно. Налогоплательщик должен подтвердить свои расходы документально.

В налоговую скидку включаются только фактически понесенные расходы, подтвержденные документально. Налогоплательщику необходимо иметь:

квитанции, фискальные или товарные чеки;

договоры с поставщиками услуг;

прибыльные кассовые ордера.

В документах обязательно должна быть указана стоимость товаров или услуг и дата их приобретения или предоставления.

Если подтвердить понесенные расходы невозможно, воспользоваться налоговой скидкой не получится.

Как подать декларацию

Чтобы получить налоговую скидку, необходимо:

Представить годовую декларацию об имущественном положении и доходах, в которой указать основания для получения скидки и суммы расходов. Декларация подается до 31 декабря (включительно) года, следующего за отчетным.

Предоставить копии подтверждающих документов вместе с декларацией. Оригиналы документов следует хранить в течение всего срока исковой давности.

Учитывать, что сумма налоговой скидки не может превышать годовой доход, полученный в виде заработной платы.

Для отдельных видов расходов могут применяться специальные ограничения, установленные законодательством.

Следует помнить, что право на налоговую скидку действует только в течение одного года. Если вы не воспользовались им до конца года, следующего за отчетным, такое право не переносится на следующие налоговые годы.

Что следует помнить предпринимателям

Разъяснение налоговых органов еще раз подтверждает: статус ФЛП сам по себе не лишает человека права на налоговую скидку. Решающее значение имеет источник приобретенного дохода. Если физическое лицо – предприниматель одновременно работает по трудовому договору и получает заработную плату или имеет доходы в виде дивидендов в случаях, определенных Налоговым кодексом, оно может воспользоваться механизмом налоговой скидки на общих основаниях.

Поэтому предпринимателям следует внимательно оценивать не только свой статус, но и структуру собственных доходов. Во многих случаях это позволяет вернуть часть уплаченного НДФЛ, если выполнены все требования законодательства и своевременно подана декларация вместе с подтверждающими документами.

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