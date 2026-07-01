ФОП і податкова знижка: коли підприємець може повернути частину сплаченого ПДФО

Не кожен підприємець знає, що статус ФОП не виключає можливості отримати податкову знижку. У яких випадках це можливо, які доходи враховуються та які документи необхідно надати.

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Чимало фізичних осіб – підприємців переконані, що через свій статус автоматично втрачають право на податкову знижку. Насправді це не зовсім так. Закон не забороняє ФОП скористатися таким правом, однак є важлива умова: отримати податкову знижку можна не як підприємець, а як звичайна фізична особа за наявності відповідних доходів.

Через нерозуміння цієї різниці у платників податків виникає найбільше запитань. «Судово-юридична газета» розібралася, хто із ФОП може претендувати на податкову знижку, які доходи враховуються та за яких умов можна повернути частину сплаченого податку.

Що таке податкова знижка

Відповідно до п.п. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями, податкова знижка дл осіб, які не є суб’єктами господарювання, – це можливість для офіційно працевлаштованих громадян повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Скористатися податковою знижкою можуть фізичні особи – резиденти України. Головна умова: ви повинні отримувати офіційну заробітну плату, з якої утримується податок на доходи фізичних осіб.

Заробітна плата – це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом (п.п. 14.1.48 п.14.1 ст.14 ПКУ).

Знижка дозволяє зменшити ваш річний оподатковуваний дохід на суму витрат, понесених на купівлю певних товарів, робіт чи послуг у резидентів України.

Іншими словами, якщо громадянин протягом року ніс певні витрати, які закон дозволяє врахувати, держава може повернути частину сплаченого ПДФО. Водночас йдеться саме про податок на доходи фізичних осіб, а не про будь-які інші податки чи збори.

Порядок застосування податкової знижки визначений статтею 166 Податкового кодексу України.

Які витрати можна включити до податкової знижки

До податкової знижки можуть бути включені витрати на:

Освіту – оплату навчання у дитячих садках, школах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах (для себе або родичів першого ступеня споріднення).

Житло – сплату відсотків за іпотечним кредитом.

Медичні послуги – зокрема витрати на допоміжні репродуктивні технології.

Страхування – внески за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення.

Благодійність – пожертви неприбутковим організаціям (у межах 4 % від річного оподатковуваного доходу).

Чи має ФОП право на податкову знижку

Сам по собі статус фізичної особи – підприємця не дає права на податкову знижку щодо доходів, отриманих від підприємницької діяльності. Це означає, що єдиний податок або податки, сплачені із підприємницького доходу, не підлягають поверненню через механізм податкової знижки.

Підприємницький дохід не є базою для її розрахунку. Водночас закон не позбавляє підприємця права скористатися податковою знижкою в інших випадках. Якщо ФОП одночасно виступає і як звичайна фізична особа, яка отримує окремі види доходів, визначені Податковим кодексом, він може претендувати на повернення частини ПДФО. Тобто ключове значення має не сам статус підприємця, а те, які саме доходи отримує людина.

Коли ФОП може скористатися податковою знижкою

Найпоширеніша ситуація – коли фізична особа є підприємцем, але одночасно працює за трудовим договором. У такому разі роботодавець щомісяця утримує із заробітної плати працівника податок на доходи фізичних осіб. Саме цей ПДФО і може бути повернений у межах податкової знижки за умови, що людина понесла витрати, які дають право на її отримання, та має документи, що їх підтверджують.

Наприклад, громадянин зареєстрований як ФОП, але також працює бухгалтером, менеджером чи лікарем за трудовим договором. Незважаючи на підприємницьку діяльність, він може скористатися податковою знижкою саме щодо доходу у вигляді заробітної плати. Іншими словами, підприємець у цьому випадку реалізує своє право не як суб’єкт господарювання, а як найманий працівник.

Право на знижку за доходами у вигляді дивідендів

Податковий кодекс передбачає ще одну ситуацію, коли фізична особа – підприємець може скористатися податковою знижкою. Йдеться про осіб, які отримують доходи у вигляді дивідендів від володіння акціями або іншими корпоративними правами юридичних осіб, що мають статус резидента Дія Сіті.

У такому випадку до податкової знижки можуть бути включені фактичні витрати на придбання відповідних акцій чи корпоративних прав. Однак така можливість діє лише за умов, прямо визначених Податковим кодексом України, зокрема щодо часу придбання таких корпоративних прав та статусу компанії-резидента Дія Сіті. Це досить спеціальна норма, яка стосується насамперед інвесторів у сфері цифрової економіки.

Які документи необхідні

Наявності права на податкову знижку недостатньо. Платник податків повинен підтвердити свої витрати документально.

До податкової знижки включаються лише фактично понесені витрати, підтверджені документально. Платнику податків необхідно мати:

квитанції, фіскальні або товарні чеки;

договори з надавачами послуг;

прибуткові касові ордери.

У документах обов’язково повинні бути зазначені вартість товарів або послуг та дата їх придбання чи надання.

Якщо підтвердити понесені витрати неможливо, скористатися податковою знижкою не вдасться.

Як подати декларацію

Щоб отримати податкову знижку, необхідно:

Подати річну декларацію про майновий стан і доходи, у якій зазначити підстави для отримання знижки та суми витрат. Декларація подається до 31 грудня (включно) року, що настає за звітним.

року, що настає за звітним. Надати копії підтвердних документів разом із декларацією. Оригінали документів потрібно зберігати протягом усього строку позовної давності.

Врахувати, що загальна сума податкової знижки не може перевищувати річний дохід, отриманий у вигляді заробітної плати.

Для окремих видів витрат можуть застосовуватися спеціальні обмеження, встановлені законодавством.

Варто пам’ятати, що право на податкову знижку діє лише протягом одного року. Якщо ви не скористалися ним до кінця року, що настає за звітним, таке право не переноситься на наступні податкові роки.

Що варто пам’ятати підприємцям

Роз’яснення податкових органів ще раз підтверджує: статус ФОП сам по собі не позбавляє людину права на податкову знижку. Вирішальне значення має джерело отриманого доходу. Якщо фізична особа – підприємець одночасно працює за трудовим договором та отримує заробітну плату, або має доходи у вигляді дивідендів у випадках, визначених Податковим кодексом, вона може скористатися механізмом податкової знижки на загальних підставах.

Тому підприємцям варто уважно оцінювати не лише свій статус, а й структуру власних доходів. У багатьох випадках це дає можливість повернути частину сплаченого ПДФО, якщо виконані всі вимоги законодавства та своєчасно подано декларацію разом із підтвердними документами.

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