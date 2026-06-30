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Позасудові спори між провайдерами розглядатимуть незалежно від участі другої сторони: набрали чинності зміни НКЕК

19:00, 30 червня 2026
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НКЕК оновила порядок розгляду спорів між постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг, запровадивши обов'язковий розгляд спору за зверненням хоча б одного з учасників.
Позасудові спори між провайдерами розглядатимуть незалежно від участі другої сторони: набрали чинності зміни НКЕК
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НКЕК змінила правила позасудового розгляду спорів між постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг, усунувши можливість блокування такої процедури однією зі сторін. Відповідні зміни передбачені постановою від 13 травня 2026 року № 221, яка набрала чинності 26 червня 2026 року. Документ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 червня 2026 року за № 849/46243.

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Постановою внесено зміни до Порядку, затвердженого постановою НКЕК від 6 вересня 2023 року № 344. Їх метою є удосконалення механізму позасудового вирішення спорів між постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг та приведення національних процедур у відповідність до положень Європейського кодексу електронних комунікацій.

Ефективний механізм позасудового врегулювання спорів є одним із ключових інструментів забезпечення стабільного функціонування ринку електронних комунікацій. Від швидкості та прозорості розгляду таких спорів залежить не лише захист прав учасників ринку, а й безперервність надання послуг кінцевим користувачам, розвиток конкуренції та ефективність державного регулювання галузі.

Що змінює постанова

Основною новелою документа стало усунення можливості блокувати позасудовий розгляд спору шляхом відмови однієї зі сторін брати участь у процедурі.

Раніше сторона, дії або бездіяльність якої оскаржувалися, могла фактично зупинити позасудове врегулювання, не погодившись на участь у ньому. Відтепер, якщо хоча б один постачальник звернувся до НКЕК із заявою про вирішення спору, регулятор зобов'язаний розглянути такий спір і ухвалити рішення відповідно до встановленої процедури.

Зміни також уточнюють, хто є сторонами спору. Тепер ними визнаються постачальник, який звернувся до НКЕК щодо врегулювання спору, та постачальник, дії або бездіяльність якого оспорюються.

Крім цього, постанова деталізує процедуру отримання інформації, необхідної для розгляду заяви, встановлює чіткі процесуальні строки та визначає наслідки ненадання документів однією зі сторін.

Окрему увагу приділено захисту кінцевих користувачів електронних комунікаційних послуг. Очікується, що вдосконалена процедура дозволить оперативніше вирішувати конфлікти між постачальниками у випадках, коли вони впливають на надання послуг споживачам.

Водночас право сторін звернутися до суду залишається незмінним і може бути реалізоване на будь-якому етапі.

Порядок витребування інформації

Постанова деталізує процедуру взаємодії НКЕК зі сторонами спору та встановлює чіткі процесуальні строки.

Після попереднього розгляду заяви відповідальний підрозділ НКЕК протягом 15 робочих днів з дня її реєстрації направляє постачальнику, дії або бездіяльність якого оспорюються, запит щодо надання пропозицій стосовно вирішення спору, пояснень, матеріалів та іншої інформації, необхідної для розгляду заяви.

Постачальник, який отримав такий запит, повинен протягом 10 робочих днів надати НКЕК пояснення, копії документів та іншу інформацію, необхідну для встановлення фактичних обставин справи.

Однією з ключових змін є також те, що ненадання запитуваної інформації у встановлений строк більше не припиняє розгляд спору. У такому випадку НКЕК продовжує його розгляд на підставі наявних доказів.

Основні положення постанови

Постановою НКЕК передбачено, що сторонами спору є Постачальник, який звернувся до НКЕК щодо врегулювання спору, та Постачальник, дії або бездіяльність якого оспорюються.

Постановою НКЕК передбачено, що відмова у позасудовому врегулюванні спору здійснюється лише у разі, якщо заява подана Постачальником з порушенням строку, визначеного пунктом 2 розділу 2 Порядку.

Крім того, підпункт 4 пункту 6 розділу 11 Порядку після слів «яка була однією із сторін у справі» доповнено словами «крім припинення юридичної особи пов'язаного з її реорганізацією».

Практичне значення змін

Запроваджені зміни спрямовані на підвищення ефективності позасудового врегулювання спорів між постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг. Вони унеможливлюють блокування розгляду спору через відмову однієї зі сторін брати участь у процедурі, встановлюють чіткі строки взаємодії з НКЕК та забезпечують продовження розгляду навіть у разі ненадання запитуваної інформації.

Водночас постанова зберігає за учасниками ринку право на звернення до суду та приводить національну процедуру врегулювання спорів у відповідність до положень Європейського кодексу електронних комунікацій.

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постанова

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Позасудові спори між провайдерами розглядатимуть незалежно від участі другої сторони: набрали чинності зміни НКЕК

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