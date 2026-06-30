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Уроки етики можуть зробити обов’язковими у школах: учнів 7–11 класів навчатимуть вирішувати конфлікти

13:55, 30 червня 2026
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Курс хочуть оновити, щоб зменшити булінг, розвивати здорову комунікацію та відповідальну поведінку.
Уроки етики можуть зробити обов’язковими у школах: учнів 7–11 класів навчатимуть вирішувати конфлікти
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В українських школах можуть запровадити новий обов’язковий навчальний предмет — «Етика». Ініціатива передбачає, що школярі вивчатимуть не лише моральні норми та правила поведінки, а й права людини, принципи рівності, здорову комунікацію, медіаграмотність і цифрову етику.

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Прихильники такого рішення вважають, що це допоможе знизити рівень булінгу, навчити дітей відповідально взаємодіяти із суспільством та краще підготувати їх до життя у сучасній демократичній державі.

Водночас предмет «Етика» не є новим для української школи. У різні роки його викладали в окремих класах як варіативний або інваріантний курс, однак він не був обов’язковим для всіх учнів середньої та старшої школи. Тепер пропонується повернути його до навчальної програми вже в оновленому форматі та зробити обов’язковим для учнів 7–11 класів.

Обов’язковий предмет «Етика» у школах: навіщо його хочуть запровадити

Зазначається, що сучасна українська школа переважно зосереджена на академічних знаннях, тоді як формуванню моральних цінностей, етичної поведінки та соціальної відповідальності учнів приділяється недостатньо уваги.

Очікується, що запровадження обов’язкового предмета «Етика» дозволить:

  • сформувати у школярів повагу до людської гідності, прав людини та принципів рівності;
  • розвивати критичне мислення у сфері морального вибору та соціальної взаємодії;
  • зменшити рівень булінгу, агресії та соціальної напруги у шкільному середовищі;
  • навчити дітей навичкам здорової комунікації, вирішення конфліктів і відповідальної поведінки;
  • підготувати учнів до життя у демократичному суспільстві, де важливими є не лише знання, а й цінності.

Також наголошується, що у багатьох європейських освітніх системах подібні курси вже входять до базової навчальної програми та довели свою ефективність у формуванні соціально зрілих громадян.

Що пропонують змінити у шкільній програмі

Ініціатива передбачає запровадження предмета «Етика» як обов’язкового для учнів 7–11 класів закладів загальної середньої освіти.

Крім цього, пропонується:

  • розробити сучасну практично орієнтовану навчальну програму, яка включатиме кейси, дискусії та аналіз життєвих ситуацій;
  • забезпечити підготовку вчителів для викладання нового курсу;
  • спрямувати навчання на етику поведінки у суспільстві загалом, а не на питання меншин чи сексуальної орієнтації;
  • інтегрувати до навчальної програми теми цифрової етики, медіаграмотності та міжкультурної толерантності.

Яких результатів очікують від запровадження предмета «Етика»

Передбачається, що новий предмет сприятиме формуванню більш свідомого, відповідального та соціально зрілого покоління громадян України.

Відповідна ініціатива зареєстрована як електронна петиція №41/010206-26еп до Кабміну.

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уряд Кабінет Міністрів України петиція школа

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