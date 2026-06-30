Велика Британія змусить біженців повертати до 10 000 фунтів за проживання одразу після працевлаштування

Уряд пропонує нові правила, які передбачають компенсацію витрат на утримання шукачів притулку після початку їхнього заробітку.

Фото: Getty Images

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Уряд Великої Британії планує зобов’язати осіб, які отримали притулок, повертати близько 10 000 фунтів стерлінгів за витрати на їхнє проживання та утримання після того, як вони почнуть працювати та отримувати дохід. Про це повідомляє BBC.

Згідно з планами, дорослі біженці, які матимуть достатній рівень доходу, повинні будуть поступово компенсувати ці витрати відповідно до нових правил, які включено до майбутнього законопроєкту про імміграцію та притулок, що мають представити в парламенті у вівторок.

Нова система поширюватиметься на шукачів притулку, які мають право на роботу у Великій Британії. Вони повинні будуть здійснити виплати до того, як отримають право на постійне проживання.

Міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд заявила, що зміни мають показати, що «підтримка шукачів притулку — це право, але водночас і обов’язок».

Вона також додала: «Щойно люди зможуть зробити свій внесок і віддячити за щедрість британського народу, ми очікуємо, що вони це зроблять».

За задумом уряду, мігранти, які працюють і досягають визначеного рівня доходу, мають сплачувати фіксовану суму, яка, за попередніми оцінками, становитиме близько 10 000 фунтів стерлінгів. При цьому міністерство не уточнило, який саме дохід буде достатнім для початку щомісячних виплат.

Міністр внутрішніх справ матиме право змінювати розмір збору та пороги виплат, щоб забезпечити «справедливість для платників податків і недопущення бідності серед мігрантів».

Особи, чиї заяви про притулок були відхилені, також повинні будуть компенсувати витрати, якщо їхній дохід відповідатиме встановленим урядом критеріям.

За даними Міністерства внутрішніх справ, минулого року на підтримку шукачів притулку було витрачено близько 4 млрд фунтів стерлінгів коштів платників податків.

Середня вартість розміщення шукача притулку становить 23,25 фунта за ніч у державному житлі та 144 фунти в готелі. Виплати на базові потреби коливаються від 9,95 до 49,18 фунта на тиждень на одну особу.

Рада у справах біженців розкритикувала ініціативу, назвавши її «несправедливою та непрактичною» і «додатковим податком для біженців», який ускладнить відновлення життя та самостійність людей.

Директор із зовнішніх зв’язків організації Імран Хуссейн заявив: «Причина, чому багатьом потрібна підтримка у наданні притулку, полягає в тому, що Міністерство внутрішніх справ забороняє шукачам притулку працювати під час розгляду їхніх заяв».

Він додав, що така підтримка надається людям, які перебувають у вразливому становищі, тому нові фінансові вимоги можуть ще більше ускладнити їхню ситуацію.

Міграційна обсерваторія Оксфордського університету поставила під сумнів ефективність запропонованої системи, зазначивши низький рівень зайнятості серед біженців.

Дослідниця Мадлен Самптіон навела дані, що у 2023 році лише близько 13% осіб, які отримали статус біженця п’ять років тому, заробляли щонайменше 20 000 фунтів, тоді як більшість або не працювали, або мали менші доходи.

Вона зазначила, що за таких умов значна частина людей просто не зможе робити внески, якщо пороги не будуть суттєво нижчими за мінімальну зарплату.

За даними британського МВС, серед осіб віком 16–64 років, які отримали притулок у 2015–2023 роках, працювали близько чверті протягом того ж року. Через два роки цей показник зростав до 50%.

Серед тих, хто працював через вісім років після отримання статусу, 37% були зайняті повний робочий день із медіанною зарплатою 23 000 фунтів, а лише 40% отримували більше мінімальної зарплати.

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