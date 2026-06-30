На скільки років видають водійське посвідчення в Україні: у МВС нагадали строки дії документів

Перше посвідчення водія видається строком на 2 роки.

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У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що строк дії посвідчення водія в Україні залежить від його виду.

Так, перше посвідчення водія видається строком на 2 роки. Після завершення цього терміну його можна обміняти на постійне без повторного складання іспитів, якщо протягом двох років водій вчинив не більше двох порушень Правил дорожнього руху.

Національне посвідчення водія видається строком на 30 років. Його отримують після обміну першого посвідчення, а також у разі відновлення документа через втрату, пошкодження або зміну персональних даних.

Міжнародне посвідчення водія оформлюється на підставі чинного національного посвідчення і діє до трьох років, але не довше, ніж українське водійське посвідчення.

У МВС також звернули увагу, що міжнародне посвідчення не є самостійним документом. Під час поїздок за кордон його необхідно пред'являти разом із національним посвідченням водія.

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