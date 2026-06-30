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Аліменти в 2026 році: яка мінімальна та максимальна сума

14:31, 30 червня 2026
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Батьки зобов’язані забезпечувати дитину необхідним для розвитку, а аліменти можуть встановлюватися як фіксована сума або частка доходу.
Аліменти в 2026 році: яка мінімальна та максимальна сума
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Забезпечення дитини всім необхідним для її фізичного, інтелектуального та соціального розвитку є обов’язком обох батьків. Одним із механізмів виконання цього обов’язку є сплата аліментів. У Міністерстві юстиції України надали роз’яснення щодо найпоширеніших питань, які стосуються розміру виплат, способів їх стягнення та відповідальності за заборгованість.

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Мінімальний і максимальний розмір аліментів

У Мін’юсті зазначають, що мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину становить не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Наразі це 1408,50 грн для дитини до 6 років та 1756 грн для дитини віком від 6 до 18 років.

Якщо аліменти стягуються у частці від доходу в межах наказного провадження, їхній розмір не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку для кожної дитини.

Окремо визначено мінімальний рекомендований розмір аліментів — це 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Він становить 2817 грн для дітей до 6 років та 3512 грн для дітей від 6 до 18 років.

У якій формі можуть сплачуватися аліменти

У Міністерстві юстиції пояснюють, що аліменти можуть бути визначені не лише у фіксованій грошовій сумі, а й як частка від доходу платника. Зазвичай це:

  • 1/4 доходу — на одну дитину;
  • 1/3 доходу — на двох дітей;
  • 1/2 доходу — на трьох і більше дітей.

У разі позовного провадження остаточний розмір частки доходу визначає суд, враховуючи обставини конкретної справи.

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