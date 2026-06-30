Алименты в 2026 году: какова минимальная и максимальная сумма

Родители обязаны обеспечивать ребенка всем необходимым для его развития, а алименты могут устанавливаться в виде фиксированной суммы или доли дохода.

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Обеспечение ребенка всем необходимым для его физического, интеллектуального и социального развития является обязанностью обоих родителей. Одним из механизмов выполнения этой обязанности является уплата алиментов. В Министерстве юстиции Украины дали разъяснения по наиболее распространенным вопросам, касающимся размера выплат, способов их взыскания и ответственности за задолженность.

Минимальный и максимальный размер алиментов

В Минюсте отмечают, что минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. В настоящее время это 1408,50 грн для ребенка до 6 лет и 1756 грн для ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.

Если алименты взыскиваются в виде доли от дохода в рамках приказного производства, их размер не может превышать десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста для каждого ребенка.

Отдельно определен минимальный рекомендуемый размер алиментов — это 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Он составляет 2817 грн для детей до 6 лет и 3512 грн для детей от 6 до 18 лет.

В какой форме могут выплачиваться алименты

В Министерстве юстиции поясняют, что алименты могут быть определены не только в виде фиксированной денежной суммы, но и как доля от дохода плательщика. Обычно это:

1/4 дохода — на одного ребенка;

1/3 дохода — на двоих детей;

1/2 дохода — на троих и более детей.

В случае судебного разбирательства окончательный размер доли дохода определяет суд с учетом обстоятельств конкретного дела.

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