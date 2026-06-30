  1. В Украине

За 29 тысяч долларов обещали «защиту» от мобилизации: в Николаевской области разоблачили адвоката и правоохранителя

17:49, 30 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правоохранителя подозревают в использовании связей в ТЦК, а адвоката — в организации схемы.
За 29 тысяч долларов обещали «защиту» от мобилизации: в Николаевской области разоблачили адвоката и правоохранителя
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии Нацполиции сообщили о подозрении правоохранителю, которого следствие считает участником схемы незаконного влияния на решения в отношении военнообязанных.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным ГБР, местная адвокат предлагала клиентам за деньги незаконное содействие в исключении из розыска ТЦК и СП и оформлении непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Для реализации схемы она привлекла правоохранителя, который использовал свои связи среди руководства одного из районных ТЦК и СП Николаевской области.

Стоимость «услуг» злоумышленников составляла 29 тысяч долларов.

Фигурантов разоблачили во время получения очередной части оговоренных денежных средств и исключения военнообязанного из розыска.

Правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Уголовное производство в отношении адвоката расследует Национальная полиция Украины. Ей также сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием.

Досудебное расследование продолжается. ГБР устанавливает всех лиц, которые могли быть причастны к функционированию схемы, в частности среди должностных лиц ТЦК и СП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Николаев ГБР ТЦК мобилизация

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Медицинские учреждения должны иметь специалистов по всем заявленным специальностям, а ветеранов и семьи погибших военнослужащих обслуживать в первоочередном порядке

Кабмин обновил лицензионные условия для медицинской практики: новые требования к персоналу и внеочередное обслуживание ветеранов.

Суды получат право истребовать оригиналы документов во время онлайн-заседания

Онлайн-правосудие: в Раде предлагают уточнить процедуру работы с оригиналами доказательств.

ВСП отложил рассмотрение жалобы на решение об увольнении судьи Надежды Щербы из-за ее службы в ВСУ

ВСП поддержал ходатайство судьи Надежды Щербы и отложил рассмотрение ее жалобы на решение Третьей ДП ВСП о привлечении к дисциплинарной ответственности.

ВСП закрыл дисциплинарное производство в отношении судьи из Киева Виктора Шулежко

ВСП закрыл дисциплинарное производство в отношении судьи Окружного административного суда Киева Виктора Шулежко.

КСУ признал неконституционной норму УПК о безальтернативном содержании под стражей: разбор текста решения

КСУ признал неконституционной норму УПК Украины, которая обязывала суды применять к военнослужащим исключительно содержание под стражей за совершение отдельных воинских преступлений в период действия военного положения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]