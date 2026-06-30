За 29 тысяч долларов обещали «защиту» от мобилизации: в Николаевской области разоблачили адвоката и правоохранителя

Правоохранителя подозревают в использовании связей в ТЦК, а адвоката — в организации схемы.

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Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии Нацполиции сообщили о подозрении правоохранителю, которого следствие считает участником схемы незаконного влияния на решения в отношении военнообязанных.

По данным ГБР, местная адвокат предлагала клиентам за деньги незаконное содействие в исключении из розыска ТЦК и СП и оформлении непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Для реализации схемы она привлекла правоохранителя, который использовал свои связи среди руководства одного из районных ТЦК и СП Николаевской области.

Стоимость «услуг» злоумышленников составляла 29 тысяч долларов.

Фигурантов разоблачили во время получения очередной части оговоренных денежных средств и исключения военнообязанного из розыска.

Правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Уголовное производство в отношении адвоката расследует Национальная полиция Украины. Ей также сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием.

Досудебное расследование продолжается. ГБР устанавливает всех лиц, которые могли быть причастны к функционированию схемы, в частности среди должностных лиц ТЦК и СП.

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