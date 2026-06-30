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За 29 тисяч доларів обіцяли «захист» від мобілізації: на Миколаївщині викрили адвокатку і правоохоронця

17:49, 30 червня 2026
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Правоохоронця підозрюють у використанні зв'язків у ТЦК, а адвокатку — в організації схеми.
За 29 тисяч доларів обіцяли «захист» від мобілізації: на Миколаївщині викрили адвокатку і правоохоронця
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Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Нацполіції повідомили про підозру правоохоронцю, якого слідство вважає учасником схеми незаконного впливу на рішення щодо військовозобов'язаних.

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За даними ДБР, місцева адвокатка пропонувала клієнтам за гроші незаконне сприяння у виключенні з розшуку ТЦК та СП та оформленні непридатності до військової служби за станом здоров'я. До реалізації схеми вона залучила правоохоронця, який використовував свої зв'язки серед керівництва одного з районних ТЦК та СП Миколаївської області.

Вартість «послуг» зловмисників становила 29 тисяч доларів.

Фігурантів викрили під час одержання чергової частини обумовлених коштів та виключення військовозобов'язаного з розшуку.

Правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Кримінальне провадження щодо адвокатки розслідує Національна поліція України. Їй також повідомлено про підозру у зловживанні впливом.

Досудове розслідування триває. ДБР встановлює усіх осіб, які могли бути причетні до функціонування схеми, зокрема серед посадовців ТЦК та СП.

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Миколаїв ДБР ТЦК мобілізація

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