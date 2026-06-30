За 29 тисяч доларів обіцяли «захист» від мобілізації: на Миколаївщині викрили адвокатку і правоохоронця

Правоохоронця підозрюють у використанні зв'язків у ТЦК, а адвокатку — в організації схеми.

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Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Нацполіції повідомили про підозру правоохоронцю, якого слідство вважає учасником схеми незаконного впливу на рішення щодо військовозобов'язаних.

За даними ДБР, місцева адвокатка пропонувала клієнтам за гроші незаконне сприяння у виключенні з розшуку ТЦК та СП та оформленні непридатності до військової служби за станом здоров'я. До реалізації схеми вона залучила правоохоронця, який використовував свої зв'язки серед керівництва одного з районних ТЦК та СП Миколаївської області.

Вартість «послуг» зловмисників становила 29 тисяч доларів.

Фігурантів викрили під час одержання чергової частини обумовлених коштів та виключення військовозобов'язаного з розшуку.

Правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Кримінальне провадження щодо адвокатки розслідує Національна поліція України. Їй також повідомлено про підозру у зловживанні впливом.

Досудове розслідування триває. ДБР встановлює усіх осіб, які могли бути причетні до функціонування схеми, зокрема серед посадовців ТЦК та СП.

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