  1. У світі

Режисера «47 ронінів» засудили до 2,5 року в’язниці за шахрайство з $11 млн Netflix

14:13, 30 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Карла Еріка Рінша визнали винним у привласненні коштів, виділених на завершення науково-фантастичного серіалу.
Режисера «47 ронінів» засудили до 2,5 року в’язниці за шахрайство з $11 млн Netflix
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голлівудського режисера Карла Еріка Рінша, відомого за фільмом «47 ронінів», засудили до двох з половиною років позбавлення волі у справі про шахрайство з коштами стримінгового сервісу Netflix. Про це повідомляє BBC.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними прокуратури, Netflix загалом виділив режисеру близько 55 млн доларів на створення науково-фантастичного серіалу, який спочатку мав робочу назву White Horse. Згодом Рінш отримав ще 11 млн доларів, заявивши, що ці кошти необхідні для завершення виробництва.

Втім, за версією обвинувачення, режисер переказав ці гроші на власний рахунок. Частину коштів він інвестував, однак уже за кілька місяців втратив приблизно половину суми. Також, як встановило слідство, Рінш витрачав гроші на криптовалюту, автомобілі Rolls-Royce, дорогі матраци та інші предмети розкоші.

Суд визнав режисера винним у федеральному шахрайстві та відмиванні коштів. Хоча максимальне покарання за сукупністю обвинувачень могло сягати 90 років позбавлення волі, суд призначив йому два з половиною роки ув’язнення.

Крім основного покарання, суддя призначив Карлу Еріку Ріншу три роки нагляду після звільнення та постановив конфіскувати 11 млн доларів.

Перед оголошенням вироку режисер звернувся до суду, вибачився та заявив, що бере відповідальність за свої дії. Після рішення суду прокурор США наголосив, що цей вирок має стати застереженням для інших.

Під час судового процесу в Нью-Йорку свідчили кілька керівників Netflix. Вони заявили, що компанія замовляла лише один сезон серіалу, однак Рінш так і не передав завершений проєкт.

Сам режисер також дав свідчення в суді. Він стверджував, що ситуацію неправильно зрозуміли, а отримані кошти, на його думку, були призначені для підтримки виробництва під час пандемії.

Як зазначає The New York Times, друзі та колеги режисера розповідали, що після укладення угоди з Netflix його поведінка стала дедалі нестабільнішою. За їхніми словами, Рінш нібито заявляв, що може передбачати удари блискавки та виверження вулканів, а також говорив про «секретний механізм передачі» Covid-19.

У підсумку серіал, на створення якого Netflix витратив десятки мільйонів доларів, так і не був завершений.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США гроші

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВРП відклала розгляд скарги на рішення про звільнення судді Надії Щерби через її службу в ЗСУ

ВРП підтримала клопотання судді Надії Щерби та відклала розгляд її скарги на рішення Третьої ДП ВРП про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

ВРП закрила дисциплінарне провадження щодо судді з Києва Віктора Шулежка

ВРП закрила дисциплінарне провадження щодо судді Окружного адміністративного суду Києва Віктора Шулежка.

КСУ визнав неконституційною норму КПК про безальтернативне тримання під вартою: розбір тексту рішення

КСУ визнав неконституційною норму КПК України, яка зобов’язувала суди застосовувати до військовослужбовців виключно тримання під вартою за вчинення окремих військових злочинів під час дії воєнного стану.

Кого не допустять до Національного пантеону та на які злочини діє обмеження

Верховній Раді запропонували законопроєкт про створення Національного пантеону, який змінює правила державного вшанування історичних постатей та вводить нову процедуру перепоховань.

Верховний Суд пояснив, чому банк не може виселити родину з дитиною із заставного будинку

Верховний Суд підтвердив, що виселення з житла, яке перейшло як предмет забезпечення кредиту, можливе лише за умови доведення, що воно було придбане за кредитні кошти.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]