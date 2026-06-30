Режисера «47 ронінів» засудили до 2,5 року в’язниці за шахрайство з $11 млн Netflix

Карла Еріка Рінша визнали винним у привласненні коштів, виділених на завершення науково-фантастичного серіалу.

Фото: Getty Images

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Голлівудського режисера Карла Еріка Рінша, відомого за фільмом «47 ронінів», засудили до двох з половиною років позбавлення волі у справі про шахрайство з коштами стримінгового сервісу Netflix. Про це повідомляє BBC.

За даними прокуратури, Netflix загалом виділив режисеру близько 55 млн доларів на створення науково-фантастичного серіалу, який спочатку мав робочу назву White Horse. Згодом Рінш отримав ще 11 млн доларів, заявивши, що ці кошти необхідні для завершення виробництва.

Втім, за версією обвинувачення, режисер переказав ці гроші на власний рахунок. Частину коштів він інвестував, однак уже за кілька місяців втратив приблизно половину суми. Також, як встановило слідство, Рінш витрачав гроші на криптовалюту, автомобілі Rolls-Royce, дорогі матраци та інші предмети розкоші.

Суд визнав режисера винним у федеральному шахрайстві та відмиванні коштів. Хоча максимальне покарання за сукупністю обвинувачень могло сягати 90 років позбавлення волі, суд призначив йому два з половиною роки ув’язнення.

Крім основного покарання, суддя призначив Карлу Еріку Ріншу три роки нагляду після звільнення та постановив конфіскувати 11 млн доларів.

Перед оголошенням вироку режисер звернувся до суду, вибачився та заявив, що бере відповідальність за свої дії. Після рішення суду прокурор США наголосив, що цей вирок має стати застереженням для інших.

Під час судового процесу в Нью-Йорку свідчили кілька керівників Netflix. Вони заявили, що компанія замовляла лише один сезон серіалу, однак Рінш так і не передав завершений проєкт.

Сам режисер також дав свідчення в суді. Він стверджував, що ситуацію неправильно зрозуміли, а отримані кошти, на його думку, були призначені для підтримки виробництва під час пандемії.

Як зазначає The New York Times, друзі та колеги режисера розповідали, що після укладення угоди з Netflix його поведінка стала дедалі нестабільнішою. За їхніми словами, Рінш нібито заявляв, що може передбачати удари блискавки та виверження вулканів, а також говорив про «секретний механізм передачі» Covid-19.

У підсумку серіал, на створення якого Netflix витратив десятки мільйонів доларів, так і не був завершений.

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