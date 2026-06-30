Парламент підтримав законопроєкт про перетворення «СхідГЗК» у господарське товариство

Верховна Рада прийняла за основу урядовий законопроєкт про акціонерне товариство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».

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Верховна Рада прийняла за основу урядовий проєкт Закону України «Про акціонерне товариство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»». Мова йде про законопроєкт 15122. За проголосували 246 народних депутатів.

Як вказано, документ розроблено з метою визначення правових, економічних та організаційних засад утворення, функціонування та особливостей формування статутного капіталу акціонерного товариства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» шляхом перетворення цього державного підприємства у господарське товариство.

Документ спрямований на впровадження сучасної моделі корпоративного управління на підприємстві, що має забезпечити підвищення ефективності його діяльності, прозорості управлінських процесів та інвестиційної привабливості.

Передбачається, що реалізація положень законопроєкту сприятиме збільшенню обсягів видобутку уранової руди та виробництва уранового оксидного концентрату, розвитку нових уранових родовищ, модернізації виробничих потужностей, а також зміцненню ресурсної бази ядерної енергетики України.

Запровадження корпоративної реформи покликане удосконалити систему управління підприємством, посилити механізми контролю та ризик-менеджменту, забезпечити довгострокове стратегічне планування розвитку, а також створити умови для залучення висококваліфікованих фахівців.

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