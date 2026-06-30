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Парламент поддержал законопроект о преобразовании «СхідГЗК» в хозяйственное общество

14:14, 30 июня 2026
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Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект об акционерном обществе «Восточный горно-обогатительный комбинат».
Парламент поддержал законопроект о преобразовании «СхідГЗК» в хозяйственное общество
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Верховная Рада приняла за основу правительственный проект Закона Украины «Об акционерном обществе «Восточный горно-обогатительный комбинат»». Речь идет о законопроекте 15122. За него проголосовали 246 народных депутатов.

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Как указано, документ разработан с целью определения правовых, экономических и организационных основ создания, функционирования и особенностей формирования уставного капитала акционерного общества «Восточный горно-обогатительный комбинат» путем преобразования этого государственного предприятия в хозяйственное общество.

Документ направлен на внедрение современной модели корпоративного управления на предприятии, что должно обеспечить повышение эффективности его деятельности, прозрачности управленческих процессов и инвестиционной привлекательности.

Предполагается, что реализация положений законопроекта будет способствовать увеличению объемов добычи урановой руды и производства уранового оксидного концентрата, развитию новых урановых месторождений, модернизации производственных мощностей, а также укреплению ресурсной базы ядерной энергетики Украины.

Внедрение корпоративной реформы призвано усовершенствовать систему управления предприятием, усилить механизмы контроля и риск-менеджмента, обеспечить долгосрочное стратегическое планирование развития, а также создать условия для привлечения высококвалифицированных специалистов.

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Верховная Рада Украины законопроект

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