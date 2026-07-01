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Кабмин обновил правила работы медицинских учреждений: изменится ли что-то для пациентов

10:55, 1 июля 2026
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Правительство также обновило перечень медицинских и фармацевтических специальностей, по которым учреждения здравоохранения и физические лица-предприниматели могут получать или расширять лицензию на медицинскую практику.
Кабмин обновил правила работы медицинских учреждений: изменится ли что-то для пациентов
Фото: Depositphoto
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Кабинет Министров принял изменения в лицензионные условия осуществления медицинской практики. Это еще один шаг к повышению качества медицинской помощи и приближению украинской системы здравоохранения к европейским стандартам.

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Одним из нововведений стало усиление гарантий для ветеранов войны. Отныне соблюдение прав ветеранов, предусмотренных законодательством, станет обязательным требованием для медицинских учреждений, работающих по лицензии. Речь, в частности, идет о первоочередном обслуживании, госпитализации и других государственных гарантиях. Если ранее эти нормы фактически не были частью лицензионных требований, то теперь их выполнение будет проверяться во время государственного контроля.

Кроме того, Правительство обновило перечень медицинских и фармацевтических специальностей, по которым учреждения здравоохранения и физические лица-предприниматели могут получать или расширять лицензию на медицинскую практику. Это позволит привести регулирование в соответствие с современной системой подготовки медицинских кадров и действующим законодательством.

Для пациентов эти изменения означают больше гарантий своевременной, безопасной и качественной медицинской помощи.

Для медицинских учреждений — более четкие правила работы, а для ветеранов — дополнительный механизм защиты их прав.

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Кабинет Министров Украины больница

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