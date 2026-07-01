Кабмін оновив правила роботи медичних закладів: чи зміниться щось для пацієнтів

Уряд також оновив перелік медичних і фармацевтичних спеціальностей, за якими заклади охорони здоров’я та фізичні особи-підприємці можуть отримувати або розширювати ліцензію на медичну практику.

Фото: Depositphoto

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до ліцензійних умов провадження медичної практики. Це ще один крок до підвищення якості медичної допомоги та наближення української системи охорони здоров’я до європейських стандартів.

Одне з нововведень — посилення гарантій для ветеранів війни. Відтепер дотримання прав ветеранів, передбачених законодавством, стане обов'язковою вимогою для медичних закладів, які працюють за ліцензією. Йдеться, зокрема, про першочергове обслуговування, госпіталізацію та інші державні гарантії. Якщо раніше ці норми фактично не були частиною ліцензійних вимог, то тепер їх виконання перевірятиметься під час державного контролю.

Окрім цього, Уряд оновив перелік медичних і фармацевтичних спеціальностей, за якими заклади охорони здоров’я та фізичні особи-підприємці можуть отримувати або розширювати ліцензію на медичну практику. Це дозволить привести регулювання у відповідність до сучасної системи підготовки медичних кадрів та чинного законодавства.

Для пацієнтів ці зміни означають більше гарантій своєчасної, безпечної та якісної медичної допомоги.

Для медичних закладів — чіткіші правила роботи, а для ветеранів — додатковий механізм захисту їхніх прав.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.