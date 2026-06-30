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Мінфін оновив фінансову звітність за CRS 2.0: що зміниться для банків і клієнтів з 1 липня

18:43, 30 червня 2026
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Оновлений стандарт розширює вимоги до звітності та належної перевірки фінансових установ.
Мінфін оновив фінансову звітність за CRS 2.0: що зміниться для банків і клієнтів з 1 липня
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Фінансова система стрімко змінюється разом із появою нових цифрових інструментів, і міжнародні правила обміну даними про рахунки також потребують оновлення. Україна актуалізує підходи до фінансової звітності, адаптуючи їх до сучасних реалій та глобальних стандартів прозорості. Так, Міністерство фінансів оновило Порядок застосування Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (CRS). Зміни враховують розвиток сучасної фінансової системи, зокрема поширення електронних грошей, цифрових валют центральних банків і фінансових інструментів, пов’язаних із віртуальними активами.

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Відповідні нововведення затверджені наказом Мінфіну від 15 червня 2026 року № 316. Оновлений порядок почне діяти з 1 липня 2026 року.

Зміни розроблені для впровадження оновленої редакції CRS 2.0, схваленої Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у 2023 році. Мета — виявлення прихованих доходів за кордоном, протидія ухиленню від сплати податків і підвищення рівня фінансової прозорості.

Що передбачає оновлений стандарт

Оновлення є черговим кроком України у виконанні міжнародних зобов’язань щодо автоматичного обміну податковою інформацією та наближення до підходів Європейського Союзу, зокрема положень Директиви DAC 8 у частині CRS.

Розширено сферу застосування стандарту та вдосконалено правила перевірки і звітності для фінансових установ. Зокрема:

  • оновлено визначення ключових термінів щодо фінансових установ, рахунків, підзвітних осіб і власників рахунків;
  • запроваджено нові поняття для цифрових фінансових продуктів, включно з електронними грошима та цифровими валютами центральних банків;
  • розширено дію CRS на рахунки, пов’язані з такими продуктами;
  • оновлено перелік інформації, що підлягає збору та звітуванню;
  • удосконалено процедури належної комплексної перевірки;
  • уточнено випадки, коли дані самосертифікації можуть вважатися недостовірними.

Чому оновлюють CRS у світі

CRS є міжнародною системою автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки. Її ефективність залежить від того, наскільки узгоджено країни-учасниці оновлюють своє законодавство відповідно до рішень ОЕСР.

Впровадження CRS 2.0 дозволяє врахувати появу нових цифрових фінансових продуктів, забезпечити повноту та якість даних, якими обмінюються податкові органи, а також уніфікувати правила для всіх юрисдикцій.

Значення для України

Імплементація оновленого стандарту підтверджує синхронізацію України з країнами, які вже перейшли або переходять на CRS 2.0, та посилює інтеграцію до глобальної системи податкової прозорості.

Для фінансових установ оновлені правила означають чіткіші вимоги щодо класифікації рахунків, збору даних, самосертифікації та звітності, а також зменшення комплаєнс-ризиків.

Для бізнесу це забезпечує більшу правову визначеність, зниження ризику різного трактування норм і кращу сумісність із міжнародними фінансовими інституціями.

Для громадян CRS 2.0 не вводить нових податків або обов’язків декларування. Йдеться лише про оновлення механізмів обміну інформацією між фінансовими установами та податковими органами різних країн. Водночас Україна отримуватиме більш повні дані про фінансові рахунки своїх податкових резидентів за кордоном.

Очікувані результати

Оновлення Порядку CRS дозволить:

  • посилити міжнародну податкову прозорість;
  • підвищити якість автоматичного обміну фінансовою інформацією;
  • забезпечити виконання міжнародних зобов’язань України;
  • наблизити законодавство до стандартів ЄС, зокрема DAC 8 (у частині CRS);
  • створити більш передбачувані правила для фінансового сектору;
  • підтвердити готовність України до впровадження сучасних міжнародних стандартів у сфері податкового адміністрування.

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