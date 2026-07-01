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У Держпраці пояснили, як інфрачервоне випромінювання впливає на здоров’я працівників

12:49, 1 липня 2026
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Рівень інфрачервоного випромінювання оцінюється під час контролю умов праці та порівнюється з гігієнічними нормативами.
У Держпраці пояснили, як інфрачервоне випромінювання впливає на здоров’я працівників
Фото: dsp.gov.ua
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Інфрачервоне випромінювання є невидимим тепловим випромінюванням, яке утворюється від нагрітих поверхонь, печей, плит, духових шаф, грилів, розплавлених матеріалів та іншого гарячого обладнання. Воно належить до фізичних факторів виробничого середовища й впливає на організм переважно через нагрівання шкіри та тканин. Про це нагадала Державна служба України з питань праці.

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Рівень інфрачервоного випромінювання оцінюється під час контролю умов праці та порівнюється з гігієнічними нормативами.

Що включає інфрачервоне випромінювання?

  • Короткохвильове випромінювання може глибше проникати в тканини та впливати на очі й шкіру.
  • Середньохвильове випромінювання створює значне теплове навантаження на організм.
  • Довгохвильове випромінювання переважно нагріває поверхню шкіри.
  • Постійне або періодичне випромінювання залежить від режиму роботи обладнання.

Основні джерела:

  • кухонні плити, духові шафи, грилі, фритюрниці;
  • гарячі поверхні та пароконвектомати на кухнях;
  • металургійні печі та розплавлений метал;
  • сушильні камери й нагрівальні установки;
  • зварювальні роботи;
  • ливарне, ковальське та термічне виробництво.

Хто перебуває в зоні ризику?

  • кухарі, пекарі, кондитери;
  • працівники харчоблоків і закладів громадського харчування;
  • працівники гарячих цехів;
  • зварювальники, ливарники, металурги;
  • оператори печей і сушильного обладнання.

Вплив на організм:

- перегрівання організму;

- підвищене потовиділення та втрата рідини;

- головний біль, слабкість, запаморочення;

- теплове виснаження або тепловий удар;

- опіки шкіри при інтенсивному впливі;

- подразнення та ураження очей;

- зниження працездатності та концентрації уваги.

Важливо знати:

Для працівників кухні небезпека зростає через поєднання інфрачервоного випромінювання, високої температури повітря, пари, вологості та тривалого перебування біля гарячого обладнання.

Профілактика має базуватися насамперед на технічних та організаційних заходах, а засоби індивідуального захисту застосовуються як додатковий рівень безпеки.

Заходи профілактики:

  • ефективна вентиляція та витяжні системи;
  • теплоізоляція гарячих поверхонь обладнання;
  • використання екранів і захисних перегородок;
  • обмеження часу роботи біля джерел тепла;
  • регламентовані перерви для відпочинку та охолодження;
  • забезпечення питного режиму;
  • справність плит, духовок, грилів і витяжок;
  • використання спецодягу, рукавиць, фартухів і захисних окулярів;
  • навчання працівників безпечним методам роботи.

Коли втручання є обов’язковим?

Втручання є обов’язковим у разі перевищення допустимих рівнів теплового навантаження, появи скарг на перегрівання, запаморочення, слабкість, опіки, подразнення очей або виявлення змін у стані здоров’я під час медичних оглядів.

Контроль інфрачервоного випромінювання на робочому місці є важливою умовою безпечної праці, особливо для працівників кухні та гарячих цехів.

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Держпраці

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