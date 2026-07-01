У Держпраці пояснили, як інфрачервоне випромінювання впливає на здоров’я працівників
Інфрачервоне випромінювання є невидимим тепловим випромінюванням, яке утворюється від нагрітих поверхонь, печей, плит, духових шаф, грилів, розплавлених матеріалів та іншого гарячого обладнання. Воно належить до фізичних факторів виробничого середовища й впливає на організм переважно через нагрівання шкіри та тканин. Про це нагадала Державна служба України з питань праці.
Рівень інфрачервоного випромінювання оцінюється під час контролю умов праці та порівнюється з гігієнічними нормативами.
Що включає інфрачервоне випромінювання?
- Короткохвильове випромінювання може глибше проникати в тканини та впливати на очі й шкіру.
- Середньохвильове випромінювання створює значне теплове навантаження на організм.
- Довгохвильове випромінювання переважно нагріває поверхню шкіри.
- Постійне або періодичне випромінювання залежить від режиму роботи обладнання.
Основні джерела:
- кухонні плити, духові шафи, грилі, фритюрниці;
- гарячі поверхні та пароконвектомати на кухнях;
- металургійні печі та розплавлений метал;
- сушильні камери й нагрівальні установки;
- зварювальні роботи;
- ливарне, ковальське та термічне виробництво.
Хто перебуває в зоні ризику?
- кухарі, пекарі, кондитери;
- працівники харчоблоків і закладів громадського харчування;
- працівники гарячих цехів;
- зварювальники, ливарники, металурги;
- оператори печей і сушильного обладнання.
Вплив на організм:
- перегрівання організму;
- підвищене потовиділення та втрата рідини;
- головний біль, слабкість, запаморочення;
- теплове виснаження або тепловий удар;
- опіки шкіри при інтенсивному впливі;
- подразнення та ураження очей;
- зниження працездатності та концентрації уваги.
Важливо знати:
Для працівників кухні небезпека зростає через поєднання інфрачервоного випромінювання, високої температури повітря, пари, вологості та тривалого перебування біля гарячого обладнання.
Профілактика має базуватися насамперед на технічних та організаційних заходах, а засоби індивідуального захисту застосовуються як додатковий рівень безпеки.
Заходи профілактики:
- ефективна вентиляція та витяжні системи;
- теплоізоляція гарячих поверхонь обладнання;
- використання екранів і захисних перегородок;
- обмеження часу роботи біля джерел тепла;
- регламентовані перерви для відпочинку та охолодження;
- забезпечення питного режиму;
- справність плит, духовок, грилів і витяжок;
- використання спецодягу, рукавиць, фартухів і захисних окулярів;
- навчання працівників безпечним методам роботи.
Коли втручання є обов’язковим?
Втручання є обов’язковим у разі перевищення допустимих рівнів теплового навантаження, появи скарг на перегрівання, запаморочення, слабкість, опіки, подразнення очей або виявлення змін у стані здоров’я під час медичних оглядів.
Контроль інфрачервоного випромінювання на робочому місці є важливою умовою безпечної праці, особливо для працівників кухні та гарячих цехів.
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