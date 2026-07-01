У Держпраці пояснили, як інфрачервоне випромінювання впливає на здоров’я працівників

Рівень інфрачервоного випромінювання оцінюється під час контролю умов праці та порівнюється з гігієнічними нормативами.

Фото: dsp.gov.ua

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Інфрачервоне випромінювання є невидимим тепловим випромінюванням, яке утворюється від нагрітих поверхонь, печей, плит, духових шаф, грилів, розплавлених матеріалів та іншого гарячого обладнання. Воно належить до фізичних факторів виробничого середовища й впливає на організм переважно через нагрівання шкіри та тканин. Про це нагадала Державна служба України з питань праці.

Рівень інфрачервоного випромінювання оцінюється під час контролю умов праці та порівнюється з гігієнічними нормативами.

Що включає інфрачервоне випромінювання?

Короткохвильове випромінювання може глибше проникати в тканини та впливати на очі й шкіру.

Середньохвильове випромінювання створює значне теплове навантаження на організм.

Довгохвильове випромінювання переважно нагріває поверхню шкіри.

Постійне або періодичне випромінювання залежить від режиму роботи обладнання.

Основні джерела:

кухонні плити, духові шафи, грилі, фритюрниці;

гарячі поверхні та пароконвектомати на кухнях;

металургійні печі та розплавлений метал;

сушильні камери й нагрівальні установки;

зварювальні роботи;

ливарне, ковальське та термічне виробництво.

Хто перебуває в зоні ризику?

кухарі, пекарі, кондитери;

працівники харчоблоків і закладів громадського харчування;

працівники гарячих цехів;

зварювальники, ливарники, металурги;

оператори печей і сушильного обладнання.

Вплив на організм:

- перегрівання організму;

- підвищене потовиділення та втрата рідини;

- головний біль, слабкість, запаморочення;

- теплове виснаження або тепловий удар;

- опіки шкіри при інтенсивному впливі;

- подразнення та ураження очей;

- зниження працездатності та концентрації уваги.

Важливо знати:

Для працівників кухні небезпека зростає через поєднання інфрачервоного випромінювання, високої температури повітря, пари, вологості та тривалого перебування біля гарячого обладнання.

Профілактика має базуватися насамперед на технічних та організаційних заходах, а засоби індивідуального захисту застосовуються як додатковий рівень безпеки.

Заходи профілактики:

ефективна вентиляція та витяжні системи;

теплоізоляція гарячих поверхонь обладнання;

використання екранів і захисних перегородок;

обмеження часу роботи біля джерел тепла;

регламентовані перерви для відпочинку та охолодження;

забезпечення питного режиму;

справність плит, духовок, грилів і витяжок;

використання спецодягу, рукавиць, фартухів і захисних окулярів;

навчання працівників безпечним методам роботи.

Коли втручання є обов’язковим?

Втручання є обов’язковим у разі перевищення допустимих рівнів теплового навантаження, появи скарг на перегрівання, запаморочення, слабкість, опіки, подразнення очей або виявлення змін у стані здоров’я під час медичних оглядів.

Контроль інфрачервоного випромінювання на робочому місці є важливою умовою безпечної праці, особливо для працівників кухні та гарячих цехів.

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