В Гоструда объяснили, как инфракрасное излучение влияет на здоровье работников
Инфракрасное излучение является невидимым тепловым излучением, которое образуется от нагретых поверхностей, печей, плит, духовых шкафов, грилей, расплавленных материалов и другого горячего оборудования. Оно относится к физическим факторам производственной среды и воздействует на организм преимущественно через нагревание кожи и тканей. Об этом напомнила Государственная служба Украины по вопросам труда.
Уровень инфракрасного излучения оценивается при контроле условий труда и сравнивается с гигиеническими нормативами.
Что включает инфракрасное излучение?
- Коротковолновое излучение может глубже проникать в ткани и воздействовать на глаза и кожу.
- Средневолновое излучение создает значительную тепловую нагрузку на организм.
- Длинноволновое излучение преимущественно нагревает поверхность кожи.
- Постоянное или периодическое излучение зависит от режима работы оборудования.
Основные источники:
- кухонные плиты, духовые шкафы, грили, фритюрницы;
- горячие поверхности и пароконвектоматы на кухнях;
- металлургические печи и расплавленный металл;
- сушильные камеры и нагревательные установки;
- сварочные работы;
- литейное, кузнечное и термическое производство.
Кто находится в зоне риска?
- повара, пекари, кондитеры;
- работники пищеблоков и заведений общественного питания;
- работники горячих цехов;
- сварщики, литейщики, металлурги;
- операторы печей и сушильного оборудования.
Воздействие на организм:
- перегревание организма;
- повышенное потоотделение и потеря жидкости;
- головная боль, слабость, головокружение;
- тепловое истощение или тепловой удар;
- ожоги кожи при интенсивном воздействии;
- раздражение и поражение глаз;
- снижение работоспособности и концентрации внимания.
Важно знать:
Для работников кухни опасность возрастает из-за сочетания инфракрасного излучения, высокой температуры воздуха, пара, влажности и длительного пребывания возле горячего оборудования.
Профилактика должна основываться прежде всего на технических и организационных мерах, а средства индивидуальной защиты применяются как дополнительный уровень безопасности.
Меры профилактики:
- эффективная вентиляция и вытяжные системы;
- теплоизоляция горячих поверхностей оборудования;
- использование экранов и защитных перегородок;
- ограничение времени работы возле источников тепла;
- регламентированные перерывы для отдыха и охлаждения;
- обеспечение питьевого режима;
- исправность плит, духовок, грилей и вытяжек;
- использование спецодежды, рукавиц, фартуков и защитных очков;
- обучение работников безопасным методам работы.
Когда вмешательство является обязательным?
Вмешательство является обязательным в случае превышения допустимых уровней тепловой нагрузки, появления жалоб на перегревание, головокружение, слабость, ожоги, раздражение глаз или выявления изменений в состоянии здоровья во время медицинских осмотров.
Контроль инфракрасного излучения на рабочем месте является важным условием безопасного труда, особенно для работников кухни и горячих цехов.
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