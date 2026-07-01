В Гоструда объяснили, как инфракрасное излучение влияет на здоровье работников

Уровень инфракрасного излучения оценивается при контроле условий труда и сравнивается с гигиеническими нормативами.

Фото: dsp.gov.ua

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Инфракрасное излучение является невидимым тепловым излучением, которое образуется от нагретых поверхностей, печей, плит, духовых шкафов, грилей, расплавленных материалов и другого горячего оборудования. Оно относится к физическим факторам производственной среды и воздействует на организм преимущественно через нагревание кожи и тканей. Об этом напомнила Государственная служба Украины по вопросам труда.

Уровень инфракрасного излучения оценивается при контроле условий труда и сравнивается с гигиеническими нормативами.

Что включает инфракрасное излучение?

Коротковолновое излучение может глубже проникать в ткани и воздействовать на глаза и кожу.

Средневолновое излучение создает значительную тепловую нагрузку на организм.

Длинноволновое излучение преимущественно нагревает поверхность кожи.

Постоянное или периодическое излучение зависит от режима работы оборудования.

Основные источники:

кухонные плиты, духовые шкафы, грили, фритюрницы;

горячие поверхности и пароконвектоматы на кухнях;

металлургические печи и расплавленный металл;

сушильные камеры и нагревательные установки;

сварочные работы;

литейное, кузнечное и термическое производство.

Кто находится в зоне риска?

повара, пекари, кондитеры;

работники пищеблоков и заведений общественного питания;

работники горячих цехов;

сварщики, литейщики, металлурги;

операторы печей и сушильного оборудования.

Воздействие на организм:

перегревание организма;

повышенное потоотделение и потеря жидкости;

головная боль, слабость, головокружение;

тепловое истощение или тепловой удар;

ожоги кожи при интенсивном воздействии;

раздражение и поражение глаз;

снижение работоспособности и концентрации внимания.

Важно знать:

Для работников кухни опасность возрастает из-за сочетания инфракрасного излучения, высокой температуры воздуха, пара, влажности и длительного пребывания возле горячего оборудования.

Профилактика должна основываться прежде всего на технических и организационных мерах, а средства индивидуальной защиты применяются как дополнительный уровень безопасности.

Меры профилактики:

эффективная вентиляция и вытяжные системы;

теплоизоляция горячих поверхностей оборудования;

использование экранов и защитных перегородок;

ограничение времени работы возле источников тепла;

регламентированные перерывы для отдыха и охлаждения;

обеспечение питьевого режима;

исправность плит, духовок, грилей и вытяжек;

использование спецодежды, рукавиц, фартуков и защитных очков;

обучение работников безопасным методам работы.

Когда вмешательство является обязательным?

Вмешательство является обязательным в случае превышения допустимых уровней тепловой нагрузки, появления жалоб на перегревание, головокружение, слабость, ожоги, раздражение глаз или выявления изменений в состоянии здоровья во время медицинских осмотров.

Контроль инфракрасного излучения на рабочем месте является важным условием безопасного труда, особенно для работников кухни и горячих цехов.

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