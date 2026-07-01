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В Гоструда объяснили, как инфракрасное излучение влияет на здоровье работников

12:49, 1 июля 2026
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Уровень инфракрасного излучения оценивается при контроле условий труда и сравнивается с гигиеническими нормативами.
В Гоструда объяснили, как инфракрасное излучение влияет на здоровье работников
Фото: dsp.gov.ua
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Инфракрасное излучение является невидимым тепловым излучением, которое образуется от нагретых поверхностей, печей, плит, духовых шкафов, грилей, расплавленных материалов и другого горячего оборудования. Оно относится к физическим факторам производственной среды и воздействует на организм преимущественно через нагревание кожи и тканей. Об этом напомнила Государственная служба Украины по вопросам труда.

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Уровень инфракрасного излучения оценивается при контроле условий труда и сравнивается с гигиеническими нормативами.

Что включает инфракрасное излучение?

  • Коротковолновое излучение может глубже проникать в ткани и воздействовать на глаза и кожу.
  • Средневолновое излучение создает значительную тепловую нагрузку на организм.
  • Длинноволновое излучение преимущественно нагревает поверхность кожи.
  • Постоянное или периодическое излучение зависит от режима работы оборудования.

Основные источники:

  • кухонные плиты, духовые шкафы, грили, фритюрницы;
  • горячие поверхности и пароконвектоматы на кухнях;
  • металлургические печи и расплавленный металл;
  • сушильные камеры и нагревательные установки;
  • сварочные работы;
  • литейное, кузнечное и термическое производство.

Кто находится в зоне риска?

  • повара, пекари, кондитеры;
  • работники пищеблоков и заведений общественного питания;
  • работники горячих цехов;
  • сварщики, литейщики, металлурги;
  • операторы печей и сушильного оборудования.

Воздействие на организм:

  • перегревание организма;
  • повышенное потоотделение и потеря жидкости;
  • головная боль, слабость, головокружение;
  • тепловое истощение или тепловой удар;
  • ожоги кожи при интенсивном воздействии;
  • раздражение и поражение глаз;
  • снижение работоспособности и концентрации внимания.

Важно знать:

Для работников кухни опасность возрастает из-за сочетания инфракрасного излучения, высокой температуры воздуха, пара, влажности и длительного пребывания возле горячего оборудования.

Профилактика должна основываться прежде всего на технических и организационных мерах, а средства индивидуальной защиты применяются как дополнительный уровень безопасности.

Меры профилактики:

  • эффективная вентиляция и вытяжные системы;
  • теплоизоляция горячих поверхностей оборудования;
  • использование экранов и защитных перегородок;
  • ограничение времени работы возле источников тепла;
  • регламентированные перерывы для отдыха и охлаждения;
  • обеспечение питьевого режима;
  • исправность плит, духовок, грилей и вытяжек;
  • использование спецодежды, рукавиц, фартуков и защитных очков;
  • обучение работников безопасным методам работы.

Когда вмешательство является обязательным?

Вмешательство является обязательным в случае превышения допустимых уровней тепловой нагрузки, появления жалоб на перегревание, головокружение, слабость, ожоги, раздражение глаз или выявления изменений в состоянии здоровья во время медицинских осмотров.

Контроль инфракрасного излучения на рабочем месте является важным условием безопасного труда, особенно для работников кухни и горячих цехов.

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Гоструда

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