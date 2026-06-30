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В Киевской области за день зафиксировали сразу три температурных рекорда

23:12, 30 июня 2026
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Рекордно высокие температуры воздуха зафиксировали на метеостанциях в Чернобыле, Песковке и Вышгороде.
В Киевской области за день зафиксировали сразу три температурных рекорда
Фото: pexels.com
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В Киевской области 29 июня зафиксировали сразу три температурных рекорда. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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На метеорологической станции Чернобыль максимальная температура воздуха достигла +34,6°С, что превысило предыдущий рекорд для этого дня. Он был установлен 29 июня 1963 года и составлял +34,4°С.

На метеорологической станции Песковка температура поднялась до +36,6°С. Предыдущий максимум, зафиксированный 29 июня 1963 года, составлял +34,8°С.

Еще один температурный рекорд зафиксировали на Объединенной гидрометеорологической станции Вышгород, где воздух прогрелся до +34,9°С. Предыдущий рекорд для 29 июня был установлен в 2022 году и составлял +33,8°С.

Таким образом, сразу на трех метеостанциях Киевской области были обновлены исторические максимумы температуры воздуха для 29 июня.

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Киев погода

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