В Киеве разоблачили «посредника», занимавшегося схемами с ТЦК, который предлагал снятие с розыска и отсрочку за $20 тысяч

Злоумышленник уверял клиентов в возможности решать вопросы благодаря якобы служебным связям.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители раскрыли незаконную схему, связанную с предложениями за вознаграждение влиять на решения по вопросам воинского учета и службы. По данным следствия, фигурант позиционировал себя как лицо с «связями» в государственных структурах и предлагал решение различных вопросов за значительные суммы денег.

Как сообщили в Нацполиции, потенциальных «клиентов» злоумышленник подбирал через знакомых, используя так называемое «сарафанное радио». Во время разговоров он ссылался на якобы авторитет, приобретенный в прошлом, когда работал заместителем главы одной из районных государственных администраций в Киеве.

В общении мужчина уверял, что имеет возможности решать любые вопросы, и подчеркивал якобы имеющиеся связи в государственных учреждениях, в частности в отдельных территориальных центрах комплектования столицы.

По оперативной информации, фигурант устанавливал различные «тарифы» в зависимости от услуги:

снятие с розыска за нарушение правил воинского учета — от 2 до 5 тысяч долларов;

оформление отсрочки или освобождения от призыва — от 9 до 20 тысяч долларов;

оформление «непригодности» по состоянию здоровья — свыше 20 тысяч долларов.

Оперативники службы внутренней безопасности Национальной полиции зафиксировали незаконную деятельность столичного «посредника».

В настоящее время следователи сообщили ему о подозрении по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.