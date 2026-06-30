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В Киеве разоблачили «посредника», занимавшегося схемами с ТЦК, который предлагал снятие с розыска и отсрочку за $20 тысяч

18:25, 30 июня 2026
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Злоумышленник уверял клиентов в возможности решать вопросы благодаря якобы служебным связям.
В Киеве разоблачили «посредника», занимавшегося схемами с ТЦК, который предлагал снятие с розыска и отсрочку за $20 тысяч
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В Киеве правоохранители раскрыли незаконную схему, связанную с предложениями за вознаграждение влиять на решения по вопросам воинского учета и службы. По данным следствия, фигурант позиционировал себя как лицо с «связями» в государственных структурах и предлагал решение различных вопросов за значительные суммы денег.

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Как сообщили в Нацполиции, потенциальных «клиентов» злоумышленник подбирал через знакомых, используя так называемое «сарафанное радио». Во время разговоров он ссылался на якобы авторитет, приобретенный в прошлом, когда работал заместителем главы одной из районных государственных администраций в Киеве.

В общении мужчина уверял, что имеет возможности решать любые вопросы, и подчеркивал якобы имеющиеся связи в государственных учреждениях, в частности в отдельных территориальных центрах комплектования столицы.

По оперативной информации, фигурант устанавливал различные «тарифы» в зависимости от услуги:

  • снятие с розыска за нарушение правил воинского учета — от 2 до 5 тысяч долларов;
  • оформление отсрочки или освобождения от призыва — от 9 до 20 тысяч долларов;
  • оформление «непригодности» по состоянию здоровья — свыше 20 тысяч долларов.

Оперативники службы внутренней безопасности Национальной полиции зафиксировали незаконную деятельность столичного «посредника».

В настоящее время следователи сообщили ему о подозрении по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины.

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