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Украина получила от ЕС еще 3,9 млрд евро: средства направят на дроны и нужды обороны

13:43, 30 июня 2026
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Средства будут направлены на финансирование приоритетных потребностей обороны.
Украина получила от ЕС еще 3,9 млрд евро: средства направят на дроны и нужды обороны
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В специальный фонд Государственного бюджета Украины поступило еще 3,9 млрд евро от Европейского Союза. Об этом сообщили в правительстве.

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Средства будут направлены на финансирование приоритетных потребностей обороны, в частности на производство украинских беспилотников, усиление возможностей оборонно-промышленного комплекса и обеспечение срочных поставок для нужд фронта.

В правительстве подчеркнули, что это первый транш оборонной поддержки в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan.

25 июня в госбюджет поступило 3,2 млрд евро для бюджетной поддержки в рамках этого же займа. Таким образом, общий объем средств, полученных Украиной по данному инструменту, составляет 7 млрд евро.

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деньги ЕС Украина оборона

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