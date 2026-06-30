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Скрыл от декларирования активы более чем на 6 млн грн: на Закарпатье будут судить депутата

18:07, 30 июня 2026
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Во время полной проверки его ежегодной декларации за 2024 год НАПК установило, что чиновник скрыл от декларирования земельный участок, двухэтажный жилой дом и доходы жены.
Скрыл от декларирования активы более чем на 6 млн грн: на Закарпатье будут судить депутата
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Тячевская окружная прокуратура, в том числе на основании материалов полной проверки декларации, проведенной НАПК, направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Дубовского поселкового совета по факту внесения заведомо недостоверных сведений в декларацию на сумму более 6 млн грн. Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

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Во время полной проверки его ежегодной декларации за 2024 год НАПК установило, что чиновник скрыл от декларирования:

  • земельный участок площадью 1250 кв. м в селе Красная Закарпатской области;
  • расположенный на нем объект незавершенного строительства — двухэтажный жилой дом с хозяйственными помещениями, в котором он проживал вместе с семьей;
  • сведения о полученных им и его супругой доходах на сумму более 89,5 тыс. грн.

В целом установленный проверкой и данными следствия размер недостоверных сведений в декларации превысил 6 млн грн.

Действия депутата квалифицированы по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.

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суд декларация НАПК

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