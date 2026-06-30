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Верховная Рада поддержала законопроект о новых правилах оценки имущества: что изменится

13:31, 30 июня 2026
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Депутаты приняли за основу законопроект, который вводит международные стандарты оценки имущества.
Верховная Рада поддержала законопроект о новых правилах оценки имущества: что изменится
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Верховная Рада 30 июня приняла в первом чтении законопроект 13435, который предусматривает реформу системы оценки имущества и профессиональной оценочной деятельности.

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Как отмечается, акт разработан во исполнение обязательств Украины перед Международным валютным фондом в рамках Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility).

Какие изменения предусмотрены

Законопроект предусматривает внедрение единых подходов к оценке имущества и профессиональной оценочной деятельности в соответствии с европейскими и международными стандартами.

В случае принятия законопроекта в целом в Украине будет создана современная, прозрачная и унифицированная система оценки имущества. Это будет способствовать повышению доверия со стороны международных партнеров и инвесторов, а также обеспечит более эффективное управление государственными активами. Важными элементами станут цифровизация процессов, усиление государственного контроля за деятельностью субъектов оценочной деятельности и внедрение механизмов досудебного урегулирования споров.

Для граждан новые правила будут означать новые процедуры оценки имущества, которые должны снизить риски злоупотреблений и повысить справедливость определения стоимости имущества. Ожидается также повышение качества услуг в этой сфере и расширение возможностей благодаря интеграции украинского рынка оценочных услуг в международную среду.

Также законопроект открывает доступ к украинскому рынку для иностранных оценщиков и создает условия для работы украинских специалистов на международных рынках, что будет способствовать развитию конкуренции и повышению профессиональных стандартов в отрасли.

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