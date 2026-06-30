Верховна Рада підтримала законопроєкт про нові правила оцінки майна: що зміниться

Депутати прийняли за основу законопроєкт, який запроваджує міжнародні стандарти оцінки майна.

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Верховна Рада 30 червня ухвалила в першому читанні законопроєкт 13435, який передбачає реформу системи оцінки майна та професійної оціночної діяльності.

Як зазначається, акт розроблений на виконання зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом у межах Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility).

Які зміни передбачено

Законопроєкт передбачає впровадження єдиних підходів до оцінки майна та професійної оціночної діяльності відповідно до європейських та міжнародних стандартів.

У разі ухвалення законопроєкту в цілому в Україні буде створено сучасну, прозору та уніфіковану систему оцінки майна. Це сприятиме підвищенню довіри з боку міжнародних партнерів та інвесторів, а також забезпечить більш ефективне управління державними активами. Важливими елементами стануть цифровізація процесів, посилення державного контролю за діяльністю суб’єктів оціночної діяльності та впровадження механізмів досудового врегулювання спорів.

Для громадян нові правила означатимуть нові процедури оцінки майна, які мають зменшити ризики зловживань і підвищити справедливість визначення вартості майна. Очікується також підвищення якості послуг у цій сфері та розширення можливостей завдяки інтеграції українського ринку оціночних послуг до міжнародного середовища.

Також законопроєкт відкриває доступ до українського ринку для іноземних оцінювачів і створює умови для роботи українських фахівців на міжнародних ринках, що сприятиме розвитку конкуренції та підвищенню професійних стандартів у галузі.

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