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Начисляется ли пеня за алименты военнослужащему, получившему боевое ранение: позиция суда

15:07, 30 июня 2026
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Раненый на фронте военнослужащий оспорил почти 191 тысячу гривен пени за просрочку уплаты алиментов.
Начисляется ли пеня за алименты военнослужащему, получившему боевое ранение: позиция суда
Фото: depositphotos
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Тернопольский апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу военнослужащего по спору о взыскании пени за несвоевременную уплату алиментов.

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Суд пришел к выводу, что сама по себе военная служба не освобождает от ответственности в виде пени за просрочку уплаты алиментов, поскольку обязанность содержать ребенка является семейно-правовой обязанностью, а не гражданским обязательством в понимании статьи 509 ГК Украины.

В то же время коллегия судей учла, что ответчик получил боевое ранение и длительное время находился на лечении, поэтому исключила из расчета пеню за этот период.

Также суд установил, что за отдельные месяцы алименты были уплачены в полном объеме, следовательно, пеня за них была начислена безосновательно. В результате сумму пени уменьшили более чем вдвое — со 190,6 тыс. грн до 85,8 тыс. грн.

Обстоятельства дела

После расторжения брака решением Харьковского районного суда с отца были взысканы алименты на содержание несовершеннолетнего сына в размере одной четвертой заработка (дохода), но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Суд определил, что алименты подлежат уплате начиная с 17 февраля 2021 года.

В феврале 2023 года было открыто исполнительное производство. Согласно расчету государственного исполнителя, по состоянию на конец октября 2025 года задолженность по уплате алиментов составляла более 215 тыс. грн. В связи с этим мать ребенка обратилась в суд с иском о взыскании пени за просрочку уплаты алиментов в размере более 196 тыс. грн.

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично и взыскал с ответчика 190 583,27 грн пени.

Доводы апелляционной жалобы

В апелляционной жалобе ответчик указывал, что с июня 2024 года проходит военную службу в составе Вооруженных Сил Украины, сообщил государственному исполнителю о месте службы и предоставил документы для осуществления удержаний алиментов из денежного обеспечения, поэтому считал, что просрочка возникла вследствие ненадлежащих действий государственного исполнителя, а не по его вине.

Также он ссылался на нормы законодательства о социальной и правовой защите военнослужащих, считая, что в период особого периода пеня ему начисляться не должна.

Кроме того, ответчик ссылался на расписку о передаче матери ребенка 25 тыс. долларов США в качестве будущей компенсации алиментов, утверждал, что суд неправильно определил период начисления пени, а также не учел его боевое ранение и последующее лечение.

Выводы апелляционного суда

Апелляционный суд согласился, что основания для взыскания пени по делу имеются.

Коллегия напомнила, что в соответствии со статьей 196 Семейного кодекса Украины пеня может быть взыскана только в случае возникновения задолженности по вине плательщика алиментов.

При этом именно на плательщика алиментов возлагается обязанность доказать отсутствие своей вины в возникновении задолженности. Если такие доказательства не представлены, именно это является основанием для применения ответственности, предусмотренной статьей 196 СК Украины.

По делу №607/26308/25 ответчик не доказал, что в течение всего спорного периода принял все зависящие от него меры для своевременного и полного исполнения решения суда о взыскании алиментов. Нерегулярная уплата алиментов сама по себе не свидетельствует о надлежащем исполнении этой обязанности.

Вместе с тем апелляционный суд пришел к выводу, что суд первой инстанции неправильно определил размер пени.

Коллегия установила, что за период с августа по октябрь 2022 года алименты фактически уплачивались в полном объеме, поэтому пеня за эти месяцы была начислена без учета произведенных платежей и подлежала исключению из расчета.

Также суд учел, что в ноябре 2024 года ответчик получил боевые огнестрельные ранения при выполнении боевого задания, проходил оперативное лечение и находился на лечении до прохождения военно-врачебной комиссии в марте 2025 года. По мнению коллегии судей, за этот период отсутствовали достаточные основания для вывода о виновном уклонении ответчика от уплаты алиментов, поэтому пеня за соответствующее время также подлежала исключению из расчета.

Почему военная служба не освободила от пени

Апелляционный суд отклонил доводы ответчика о том, что военнослужащие в период особого периода полностью освобождаются от начисления пени за просрочку уплаты алиментов.

Коллегия отметила, что освобождение от штрафных санкций, предусмотренное Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», распространяется на гражданские обязательства. Вместе с тем обязанность родителей содержать ребенка возникает непосредственно из семейного законодательства и не является гражданским обязательством в понимании статьи 509 ГК Украины. Именно поэтому указанная норма не освобождает военнослужащего от ответственности, предусмотренной статьей 196 Семейного кодекса Украины, за виновную просрочку уплаты алиментов. В то же время конкретные обстоятельства, связанные с получением боевого ранения и пребыванием на лечении, могут учитываться судом при определении размера пени.

Суд также отклонил ссылку ответчика на расписку о передаче матери ребенка 25 тыс. долларов США. Коллегия указала, что такая расписка не является предусмотренным законом способом изменения или прекращения алиментной обязанности, не является нотариально удостоверенным договором между родителями о содержании ребенка и не может лишать ребенка права на надлежащее содержание. Кроме того, алименты являются средствами, выплачиваемыми на содержание ребенка, и должны использоваться исключительно в его интересах.

Решение суда

Апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу и изменил решение суда первой инстанции только в части размера пени.

Из расчета пени были исключены 11 860,31 грн за период, когда алименты были уплачены, а также 92 905,89 грн за период лечения ответчика после получения боевого ранения.

В результате сумму пени уменьшили со 190 583,27 грн до 85 817,07 грн. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

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