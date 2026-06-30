ВСП закрыл дисциплинарное производство в отношении судьи из Киева Виктора Шулежко

ВСП закрыл дисциплинарное производство в отношении судьи Окружного административного суда Киева Виктора Шулежко.

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Высший совет правосудия отменил решение Третьей Дисциплинарной палаты от 21 мая 2025 года о привлечении судьи Окружного административного суда города Киева Виктора Шулежко к дисциплинарной ответственности. За отмену проголосовали 8 членов ВСП, против — 4.

Доводы жалобы

С мая 2019 года местная община активно борется против незаконной застройки парка многоэтажными домами.

С целью защиты зеленых зон, сохранения памятника культурного наследия и исторического ареала Киева городской совет принял два ключевых решения от 28 июля 2020 года. Однако 26 ноября 2020 года судья Виктор Шулежко вынес определение, которым удовлетворил заявление ООО «Дайтона групп» об обеспечении иска и приостановил действие этих решений Киевского городского совета.

По мнению заявителей, такое обеспечение иска вышло за пределы, предусмотренные Кодексом административного судопроизводства Украины, поскольку суд фактически решил вопрос без рассмотрения дела по существу.

Обстоятельства, установленные палатой

В производстве судьи Виктора Шулежко находилось дело по иску ООО «Дайтона Групп» к Киевскому городскому совету. Определением от 26 ноября 2020 года (оставленным без изменений апелляционным судом) было приостановлено действие двух решений Киевского городского совета до вступления в законную силу решения по делу.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда постановлением от 4 июня 2021 года кассационную жалобу Киевского городского совета удовлетворил. Определение Окружного административного суда города Киева от 26 ноября 2020 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 14 января 2021 года отменил и отказал в удовлетворении заявления ООО «Дайтона Групп» об обеспечении иска.

Дисциплинарная палата указывала, что судья Виктор Шулежко при решении вопроса об обеспечении иска не привел надлежащего обоснования, почему интересы застройщика должны превалировать над общественно значимыми интересами общины, сохранением зеленой зоны и историко-культурного наследия. Определение было признано недостаточно мотивированным, что особенно критично в деле, имевшем значительный общественный резонанс.

Решение палаты

Третья Дисциплинарная палата ВСП сочла, что ненадлежащее мотивирование определения свидетельствует о недобросовестном отношении судьи Виктора Шулежко к исполнению профессиональных обязанностей. Судья Виктор Шулежко был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу сроком на один месяц.

Решение ВСП

Высший совет правосудия не согласился с выводами дисциплинарного органа. Члены ВСП отменили решение Третьей Дисциплинарной палаты от 21 мая 2025 года в полном объеме и закрыли дисциплинарное производство в отношении судьи Виктора Шулежко.

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