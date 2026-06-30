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ВРП закрила дисциплінарне провадження щодо судді з Києва Віктора Шулежка

13:24, 30 червня 2026
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ВРП закрила дисциплінарне провадження щодо судді Окружного адміністративного суду Києва Віктора Шулежка.
ВРП закрила дисциплінарне провадження щодо судді з Києва Віктора Шулежка
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Вища рада правосуддя скасувала рішення Третьої Дисциплінарної палати від 21 травня 2025 року про притягнення судді Окружного адміністративного суду міста Києва Віктора Шулежка до дисциплінарної відповідальності. За скасування проголосувало 8 членів ВРП, проти — 4.

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Доводи скарги

З травня 2019 року місцева громада активно бореться проти незаконної забудови парку багатоповерхівками. 

З метою захисту зелених зон, збереження пам’ятки культурної спадщини та історичного ареалу Києва міська рада ухвалила два ключові рішення від 28 липня 2020 року. Однак 26 листопада 2020 року суддя Віктор Шулежко постановив ухвалу, якою задовольнив заяву ТОВ «Дайтона груп» про забезпечення позову та зупинив дію цих рішень Київської міської ради.

На думку скаржників, таке забезпечення позову вийшло за межі, передбачені Кодексом адміністративного судочинства України, оскільки суд фактично вирішив питання без розгляду справи по суті.

Обставини, встановлені палатою

У провадженні судді Віктора Шулежка перебувала справа за позовом ТОВ «Дайтона Груп» до Київської міської ради. Ухвалою від 26 листопада 2020 року (залишеною без змін апеляційним судом) було зупинено дію двох рішень Київської міської ради до набрання законної сили рішенням у справі.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду постановою від 4 червня 2021 року касаційну скаргу Київської міської ради задовольнив. Ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 26 листопада 2020 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 14 січня 2021 року скасував та відмовив в задоволенні заяви ТОВ «Дайтона Груп» про забезпечення позову.

Дисциплінарна палата вказувала, що суддя Віктор Шулежко при вирішенні питання про забезпечення позову не навів належного обґрунтування, чому інтереси забудовника мають превалювати над суспільно значущими інтересами громади, збереженням зеленої зони та історико-культурної спадщини. Ухвала була визнана недостатньо вмотивованою, що особливо критично в справі, яка мала значний суспільний резонанс.

Рішення палати

Третя Дисциплінарна палата ВРП вважала, що неналежне мотивування ухвали свідчить про несумлінне ставлення судді Віктора Шулежка до виконання професійних обов’язків. Суддю Віктора Шулєжка було притягнуто до дисциплінарної відповідальності у виді догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу протягом одного місяця.

Рішення ВРП

Вища рада правосуддя не погодилася з висновками дисциплінарного органу. Члени ВРП скасували рішення Третьої Дисциплінарної палати від 21 травня 2025 року в повному обсязі та закрили дисциплінарне провадження щодо судді Віктора Шулежка.

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ВРП

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