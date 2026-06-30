Суд відмовив чоловіку у відстрочці для догляду за матір’ю з інвалідністю II групи через відсутність одного документа

Суд підтвердив правомірність рішення комісії ТЦК про відмову у відстрочці через відсутність повного пакета документів.

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Черкаський окружний адміністративний суд не задовольнив позов військовозобов’язаного, який просив визнати незаконною відмову у відстрочці від призову через необхідність догляду за особою з інвалідністю та зобов’язати комісію повторно розглянути заяву.

Обставини справи

Військовозобов’язаний звернувся до Черкаського окружного адміністративного суду з позовом до комісії з розгляду питань про надання відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період територіального центру комплектування та соціальної підтримки та самого територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якому просив:

визнати протиправним та скасувати рішення комісії № 49 від 30 червня 2025 року в частині відмови у наданні відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації;

зобов’язати комісію повторно розглянути заяву та прийняти рішення про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на підставі пункту 13 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Позивач обґрунтовував вимоги тим, що він звернувся до комісії із заявою про надання відстрочки у зв’язку зі здійсненням догляду за матір’ю, яка є особою з інвалідністю II групи. До заяви долучено паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспорт матері, довідку до акта огляду медико-соціальної експертної комісії, пенсійне посвідчення, свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про народження та заяву матері. Комісія прийняла рішення про відмову в наданні відстрочки, мотивуючи його відсутністю документів, що підтверджують право на відстрочку, або їх копій, засвідчених у встановленому порядку, відповідно до вимог пункту 58 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560.

Що вирішив суд

Черкаський окружний адміністративний суд розглянув у справі № 580/7743/25 ухвалив рішення відмовити в задоволенні адміністративного позову повністю.

Суд встановив, що позивач звернувся до комісії з відповідною заявою та долучив певні документи. Однак матеріали заяви не містять відомостей та документів щодо наявності або відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та зобов’язані за законом утримувати особу з інвалідністю II групи. Також не надано документів, що підтверджують неможливість інших осіб здійснювати такий догляд, відповідно до переліку, визначеного додатком 5 до Порядку № 560.

Суд зазначив, що відповідно до пункту 58 Порядку № 560 військовозобов’язаний зобов’язаний подати заяву за встановленою формою разом з документами, що підтверджують право на відстрочку. Комісія зобов’язана вивчити подані документи, оцінити законність підстав для надання відстрочки та ухвалити рішення про надання або відмову в наданні відстрочки, яке оформлюється протоколом.

За таких обставин суд дійшов висновку про відсутність підстав для надання позивачу відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на підставі пункту 13 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

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