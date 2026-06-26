У Кропивницькому з колодязя витягнули двох борсуків – фото та відео порятунку

Після порятунку тварин повернули до природного середовища.

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У Кропивницькому рятувальники дістали з недіючого колодязя двох борсуків. Тварини опинилися в пастці та не могли самостійно вибратися назовні. Про це повідомили в ДСНС.

Борсуків випадково виявили працівники водного господарства під час обстеження комунікацій.

Згодом з’ясувалося, що самка борсука є вагітною і незабаром має народити малят. Обидві тварини були виснажені та зневоднені. Ймовірно, вони перебували в колодязі кілька днів без можливості вибратися.

До порятунку залучили рятувальників та фахівців реабілітаційного центру. Вони обережно підняли тварин на поверхню.

Після огляду, надання води, їжі та необхідної допомоги борсуки швидко прийшли до тями. Після цього їх випустили у природне середовище.

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