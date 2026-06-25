Реєстри Мін’юсту не працюватимуть деякий час: коли та чому

Проводитимуться планові технічні роботи.

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ДП «Національні інформаційні системи» повідомило, що з 00:00 до 02:00 26 червня буде проводити планові технічні роботи з обслуговування програмного забезпечення Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Мін’юсту.

«У зв’язку з чим у вказаний період робота реєстрів буде недоступною», - йдеться у заяві.

Додамо, раніше Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомляло, що 5 червня в рамках проведених технічних робіт впроваджено оновлене програмне забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

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