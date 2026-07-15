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Запровадження гнучкого приєднання до електромереж — які зміни готує НКРЕКП

18:16, 15 липня 2026
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У НКРЕКП зазначають, що гнучке приєднання відкриє нові можливості для розвитку розподіленої генерації та установок зберігання енергії.
Запровадження гнучкого приєднання до електромереж — які зміни готує НКРЕКП
Фото: profbuild.in.ua
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НКРЕКП повідомила, що продовжує роботу над запровадженням механізму гнучкого приєднання до електричних мереж - одного з ключових інструментів, передбачених Законом України № 4777. Для цього Комісія проходить регуляторну процедуру внесення змін до Кодексу системи передачі, Кодексу систем розподілу та Методики формування плати за приєднання до електромереж.

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У Комісії зазначають, що гнучке приєднання відкриє нові можливості для розвитку розподіленої генерації та установок зберігання енергії. Завдяки цьому механізму нові генеруючі об'єкти та установки зберігання енергії зможуть приєднуватися до мережі навіть за обмеженої пропускної спроможності - за умови дотримання визначених оператором системи технічних параметрів роботи.

«Це дозволить скоротити строки реалізації нових енергетичних проєктів без необхідності очікувати завершення масштабної реконструкції електричних мереж», - підкреслили у НКРЕКП.

Крім механізму гнучкого приєднання, Комісія також працює над реалізацією інших нововведень, передбачених Законом № 4777.

Зокрема, планується:

  • розділити дозволену до використання потужність на потужність відпуску та потужність відбору електричної енергії;
  • надати операторам установок зберігання енергії право встановлювати генеруючі установки;
  • розширити перелік замовників, які зможуть скористатися механізмом спільного приєднання (cable pooling).

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НКРЕКП електроенергія

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