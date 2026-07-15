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Введение гибкого присоединения к электросетям — какие изменения готовит НКРЭКУ

18:16, 15 июля 2026
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В НКРЭКУ отмечают, что гибкое присоединение откроет новые возможности для развития распределенной генерации и установок хранения энергии.
Введение гибкого присоединения к электросетям — какие изменения готовит НКРЭКУ
Фото: profbuild.in.ua
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НКРЭКУ сообщила, что продолжает работу над внедрением механизма гибкого присоединения к электрическим сетям — одного из ключевых инструментов, предусмотренных Законом Украины № 4777. Для этого Комиссия проходит регуляторную процедуру внесения изменений в Кодекс системы передачи, Кодекс систем распределения и Методику формирования платы за присоединение к электросетям. 

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В Комиссии отмечают, что гибкое присоединение откроет новые возможности для развития распределенной генерации и установок хранения энергии. Благодаря этому механизму новые генерирующие объекты и установки хранения энергии смогут присоединяться к сети даже при ограниченной пропускной способности — при условии соблюдения определенных оператором системы технических параметров работы.

«Это позволит сократить сроки реализации новых энергетических проектов без необходимости ожидать завершения масштабной реконструкции электрических сетей», — подчеркнули в НКРЭКУ.

Помимо механизма гибкого присоединения, Комиссия также работает над реализацией других нововведений, предусмотренных Законом № 4777. 

В частности, планируется:

  • разделить разрешенную к использованию мощность на мощность отпуска и мощность отбора электрической энергии;
  • предоставить операторам установок хранения энергии право устанавливать генерирующие установки;
  • расширить перечень заказчиков, которые смогут воспользоваться механизмом совместного присоединения (cable pooling).

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НКРЕКП электроэнергия

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