Введение гибкого присоединения к электросетям — какие изменения готовит НКРЭКУ

В НКРЭКУ отмечают, что гибкое присоединение откроет новые возможности для развития распределенной генерации и установок хранения энергии.

Фото: profbuild.in.ua

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НКРЭКУ сообщила, что продолжает работу над внедрением механизма гибкого присоединения к электрическим сетям — одного из ключевых инструментов, предусмотренных Законом Украины № 4777. Для этого Комиссия проходит регуляторную процедуру внесения изменений в Кодекс системы передачи, Кодекс систем распределения и Методику формирования платы за присоединение к электросетям.

В Комиссии отмечают, что гибкое присоединение откроет новые возможности для развития распределенной генерации и установок хранения энергии. Благодаря этому механизму новые генерирующие объекты и установки хранения энергии смогут присоединяться к сети даже при ограниченной пропускной способности — при условии соблюдения определенных оператором системы технических параметров работы.

«Это позволит сократить сроки реализации новых энергетических проектов без необходимости ожидать завершения масштабной реконструкции электрических сетей», — подчеркнули в НКРЭКУ.

Помимо механизма гибкого присоединения, Комиссия также работает над реализацией других нововведений, предусмотренных Законом № 4777.

В частности, планируется:

разделить разрешенную к использованию мощность на мощность отпуска и мощность отбора электрической энергии;

предоставить операторам установок хранения энергии право устанавливать генерирующие установки;

расширить перечень заказчиков, которые смогут воспользоваться механизмом совместного присоединения (cable pooling).

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