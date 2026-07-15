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Платежки и тарифы станут доступны людям с инвалидностью: Кабмин обязал поставщиков использовать шрифт Брайля и жестовой язык

18:00, 15 июля 2026
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Лица с инвалидностью смогут получать универсальные электронные коммуникационные услуги на условиях равного доступа, а специальное оборудование для этого будет предоставляться за счет государственных средств.
Платежки и тарифы станут доступны людям с инвалидностью: Кабмин обязал поставщиков использовать шрифт Брайля и жестовой язык
Фото: Associated Press
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Кабинет Министров Украины 8 июля 2026 года принял постановление № 895 «Об утверждении Порядка содействия получению универсальных электронных коммуникационных услуг потребителями, являющимися лицами с инвалидностью, и осуществления мероприятий по содействию обеспечению их соответствующим терминальным оборудованием и специальными средствами, улучшающими равный доступ, включая при необходимости распознавание и синтез речи, осуществляемых за счет государственных средств».

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Документ разработан во исполнение Закона Украины «Об электронных коммуникациях» с учетом требований Европейского кодекса электронных коммуникаций.

Доступ к электронным коммуникациям сегодня является необходимым условием для использования государственных цифровых сервисов, дистанционного образования, медицинских услуг и других важных инструментов цифрового взаимодействия. Именно поэтому обеспечение равного доступа к таким услугам приобретает все большее значение.

Что меняет новый Порядок

Новый Порядок комплексно определяет особенности получения универсальных электронных коммуникационных услуг лицами с инвалидностью.

Документ устанавливает обязанности поставщиков по обеспечению доступности своих сервисов, а также определяет механизм содействия обеспечению лиц с инвалидностью соответствующим терминальным оборудованием и специальными средствами за счет государственных средств.

Поставщики обязаны обеспечить доступность услуг

Поставщики электронных коммуникационных услуг обязаны обеспечивать равный доступ к своим сервисам, создавать доступные веб-сайты, мобильные приложения, службы поддержки и центры обслуживания. Кроме того, веб-ресурсы должны соответствовать требованиям государственного стандарта доступности для лиц с различными видами нарушений.

Кроме того, Порядок устанавливает, что при ограниченной технической возможности обеспечения доступа к электронной коммуникационной сети в фиксированном месте при заключении договоров и предоставлении универсальных электронных коммуникационных услуг приоритет предоставляется потребителям, являющимся лицами с инвалидностью.

Информация должна предоставляться в доступных форматах

Документ предусматривает, что информация об услугах, тарифах и условиях договоров должна быть понятной и доступной для потребителей с различными видами инвалидности.

Для этого могут использоваться упрощенный язык, формат легкого чтения, субтитры, украинский жестовый язык, шрифт Брайля, а также другие доступные текстовые форматы.

Также урегулирован порядок предоставления счетов и иной информации лицам с нарушениями зрения.

Специальное оборудование и вспомогательные средства будут предоставляться за счет государственных средств

Постановление предусматривает осуществление мероприятий по содействию обеспечению лиц с инвалидностью соответствующим терминальным оборудованием и специальными средствами, улучшающими равный доступ к универсальным электронным коммуникационным услугам. Такое обеспечение, а также компенсация за самостоятельно приобретенные средства будут осуществляться в соответствии с законодательством за счет государственных средств.

Особое внимание уделено требованиям к терминальному оборудованию для лиц с нарушениями зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата и когнитивными нарушениями.

В зависимости от потребностей пользователя могут применяться специализированное программное обеспечение, функции голосового управления, видеосвязь с использованием украинского жестового языка, технологии распознавания и синтеза речи, а также другие средства, обеспечивающие равный доступ к электронным коммуникациям.

Определены требования к терминальному оборудованию

Отдельный раздел Порядка посвящен требованиям к оборудованию, которое будет обеспечивать доступ к универсальным электронным коммуникационным услугам.

В зависимости от вида нарушения оно должно поддерживать, в частности, программы экранного доступа, увеличение изображения, видеосвязь с использованием украинского жестового языка, голосовое управление, а также технологии синтеза и распознавания речи.

Таким образом, постановление Кабинета Министров Украины № 895 комплексно регулирует порядок обеспечения лиц с инвалидностью универсальными электронными коммуникационными услугами. Документ устанавливает новые требования к доступности цифровых сервисов, способам информирования потребителей, обеспечению специальным оборудованием и его функциональным характеристикам.

Постановление вступает в силу через два года со дня его официального опубликования, что дает поставщикам электронных коммуникационных услуг время для подготовки к выполнению новых требований.

Напомним также, что «Судебно-юридическая газета» ранее уже сообщала о запуске Минцифрой нового этапа цифровизации государственных сервисов с использованием ИИ-ассистентов в ЦПАУ.

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Кабинет Министров Украины инвалидность

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