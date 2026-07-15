КСУ принял решение относительно обеспечения права на ознакомление с материалами уголовного производства

КСУ признал конституционными положения УПК относительно обжалования отдельных определений следственного судьи и открытия кассационного производства.

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Конституционный Суд Украины принял решение относительно обеспечения права на ознакомление с материалами уголовного производства.

В частности, Второй сенат на пленарном заседании рассмотрел дело и принял Решение № 6-р(ІІ)/2026 по конституционной жалобе Самборской Татьяны Леонидовны относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) статьи 309, пункта 2 части второй статьи 428 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Частями первой, второй статьи 309 Кодекса определен перечень определений следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования. Согласно части третьей статьи 309 Кодекса «другие определения следственного судьи обжалованию не подлежат, и возражения против них могут быть поданы во время подготовительного производства в суде».

Согласно пункту 2 части второй статьи 428 Кодекса суд кассационной инстанции выносит определение об отказе в открытии кассационного производства, если «из кассационной жалобы, приложенных к ней судебных решений и других документов усматривается, что оснований для удовлетворения жалобы нет».

Исследовав вопросы, поднятые в конституционной жалобе, Суд постановил:

признать соответствующей Конституции Украины (являющейся конституционной) статью 309 Кодекса в той части, что она не предусматривает обжалования в апелляционном порядке определения следственного судьи об установлении срока для ознакомления с материалами досудебного расследования.

Вместе с тем Конституционный Суд Украины, разрешая вопрос конституционности статьи 309 Кодекса, обратил внимание, что часть третья статьи 309 Кодекса четко не детализирует процессуальные последствия подачи возражений против определений следственного судьи, прямо не определяет отдельную процедуру их рассмотрения, чем допускает различные варианты как ее теоретической интерпретации, так и практического понимания.

Таким образом, Конституционный Суд Украины, учитывая текст и содержание части третьей статьи 309 Кодекса, осуществив ее системное ценностное и целевое толкование, которое согласуется с Конституцией Украины, пришел к выводу, что возражения против определения следственного судьи, которое не подлежит апелляционному обжалованию, являются обязательными для рассмотрения и учету судом.

Праву лица на подачу возражений против определения следственного судьи корреспондирует обязанность суда надлежащим образом рассмотреть такие возражения, проверить приведенные в них доводы, дать им надлежащую юридическую оценку и при необходимости принять необходимые меры для восстановления нарушенного права.

признать соответствующим Конституции Украины (являющимся конституционным) пункт 2 части второй статьи 428 Кодекса как основание для отказа в открытии кассационного производства по кассационной жалобе на определение суда апелляционной инстанции об отказе в открытии апелляционного производства.

Вместе с тем Суд подчеркнул, что это предписание Кодекса не предоставляет кассационному суду полномочий отказывать в открытии кассационного производства, если из содержания кассационной жалобы и приложенных к ней документов невозможно прийти к убедительному и обоснованному выводу о законности соответствующего определения суда апелляционной инстанции.

Суд кассационной инстанции обязан убедиться, что апелляционный суд осуществил надлежащую юридическую оценку вопроса о допустимости апелляционного обжалования соответствующего определения следственного судьи.

В итоге КСУ отметил, что пункт 2 части второй статьи 428 Кодекса выполняет функцию процессуального фильтра, направленного на обеспечение надлежащего осуществления правосудия, процессуальной экономии и эффективного функционирования суда кассационной инстанции.

Полный текст решения и его резюме «Судебно-юридическая газета» опубликует позже.

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