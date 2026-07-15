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Украина расширила финансовые санкции против РФ, включив криптовалютные сервисы

18:36, 15 июля 2026
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Под санкции попали операторы криптосервисов, цифровых финансовых активов и платформ для их обращения.
Украина расширила финансовые санкции против РФ, включив криптовалютные сервисы
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Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о внесении изменений в секторальные санкции, примененные в отношении финансовых учреждений РФ. Эти ограничения были введены в феврале 2023 года решением СНБО, которое было утверждено постановлением Верховной Рады.

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Тогда санкции были применены сроком на 50 лет ко всем банкам, небанковским кредитным организациям, операторам платежных систем, участникам фондового рынка, страховым компаниям и инвестиционным фондам, зарегистрированным или расположенным в России.

Национальный банк Украины подготовил новые предложения к этому решению. Они направлены на то, чтобы Россия не могла использовать современные финансовые инструменты для обхода санкций, в том числе криптовалюту.

Отныне санкции распространяются и на операторов платформ для обращения цифровых финансовых активов, криптовалютных сервисов, финансовых платформ и клиринговых организаций.

Будут запрещены операции с виртуальными активами и использование платформ, сервисов или продуктов, которые позволяют проводить операции с финансовыми и виртуальными активами.

Отдельные положения этого решения соответствуют подходам, введенным в 19-м и 20-м пакетах санкций Европейского союза против России. В то же время Украина применила более широкий подход и, в частности, ввела санкции в отношении всех виртуальных активов, обеспеченных российским рублем. Это должно осложнить использование криптовалют для обхода санкций.

«Санкции не могут оставаться статичными, пока Россия постоянно меняет механизмы их обхода. Обновление секторальных санкций означает, что под ограничения попадает не только то, что Россия использовала вчера, но и финансовая инфраструктура, которую она создает для обхода санкций завтра», — подчеркнул советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

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