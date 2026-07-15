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Отправка посылок в США через Укрпочту — с 24 июля будут действовать новые правила оформления

19:10, 15 июля 2026
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Что изменится для тех, кто отправляет посылки в США, и какие нововведения вступят в силу уже 24 июля.
Отправка посылок в США через Укрпочту — с 24 июля будут действовать новые правила оформления
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Украинцам, которые отправляют товары в США, вскоре придется оформлять международные отправления по новым правилам. Администрация президента США Дональда Трампа меняет порядок таможенного оформления посылок, из-за чего экспортеры столкнутся с новыми требованиями к декларированию товаров. В то же время часть нововведений имеет и положительный эффект: для бизнеса существенно увеличивается порог стоимости отправлений, оформляемых по упрощенной процедуре. В Укрпочте заявили, что подготовились к изменениям заранее и обновят свои системы еще до вступления их в силу.

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Новые правила США для посылок: когда они начнут действовать

По словам гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского, новые правила начнут действовать с 24 июля.

В то же время Укрпочта обновит собственные информационные системы уже 21 июля, чтобы все посылки, которые после этой даты будут поступать в США, оформлялись в соответствии с новыми таможенными процедурами.

Он рекомендовал оформлять все международные отправления в США через личный кабинет Укрпочты, поскольку там отправители сразу смогут увидеть сумму таможенных платежей.

Какие изменения вводят США для международных отправлений

Главным изменением станет отказ от единой ставки пошлины в размере 10%.

Вместо этого теперь ставка пошлины будет зависеть от категории товара.

Кроме того, для каждого отправления станет обязательным указание 10-значного кода товара УКТ ВЭД (ТН ВЭД).

Для бизнеса есть положительное изменение

Смелянский обратил внимание, что вместе с новыми требованиями США увеличивают порог стоимости отправлений, которые можно оформлять по упрощенной процедуре.

Он увеличивается с 800 до 2 500 долларов США.

По его словам, это открывает дополнительные возможности для украинских продавцов, которые экспортируют товары в США.

Как будут оформляться посылки в США

В Укрпочте рекомендуют оформлять все отправления в США через личный кабинет.

В то же время в отделениях временно без предварительного онлайн-оформления будут принимать только посылки-подарки, пока продолжается доработка системы.

При этом правила для подарков остаются без изменений:

  • беспошлинный лимит составляет 100 долларов США;
  • один отправитель может отправить до пяти таких посылок.

Отдельно Смелянский отметил, что в последнее время изменения происходят не только в правительствах, но и в таможенном законодательстве. По его словам, после того как Укрпочта помогла клиентам адаптироваться к экспорту в страны Европейского союза, администрация президента США Дональда Трампа решила изменить правила экспорта посылок и в США.

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