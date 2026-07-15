Рассмотрение дела судьи Светланы Ченцовой, которая штрафовала пьяных водителей без лишения водительских удостоверений, отложили до августа

Третья ДП ВСП отложила рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Светланы Ченцовой.

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Третья ДП ВСП во время рассмотрения дисциплинарного дела в отношении судьи Новозаводского районного суда города Чернигова Светланы Ченцовой, открытого по жалобе Екатерины Бутко, решила отложить рассмотрение дела на 5 августа 2026 года.

Обстоятельства дела

Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассматривает дисциплинарную жалобу в отношении судьи Новозаводского районного суда города Чернигова Светланы Ченцовой. Основанием стали решения по делам об административной ответственности по ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения).

Заявительница отмечает, что из Единого государственного реестра судебных решений стало известно: в течение 2022–2025 годов в производстве судьи Ченцовой находилось несколько таких дел. В частности, 20 мая 2025 года по делу № 751/2900/25 судья Ченцова признала лицо виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП, и назначила наказание в виде штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 гривен) без лишения права управления транспортными средствами.

Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия пришла к выводу, что приведенные в жалобе факты могут свидетельствовать о наличии в действиях судьи Светланы Ченцовой признаков дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 4 части первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». Речь идет об умышленном либо вследствие грубой небрежности грубом нарушении закона, которое привело к существенным негативным последствиям, и 3 декабря 2025 года открыла дисциплинарное дело.

В соответствии с законодательством санкция ч. 1 ст. 130 КУоАП предусматривает как штраф, так и лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до двух лет. Отсутствие дополнительного наказания в виде лишения водительских прав по подобным делам часто становится предметом критики со стороны общественности и правоохранительных органов.

В настоящее время дело о дисциплинарной ответственности судьи Ченцовой находится на рассмотрении Третьей Дисциплинарной палаты ВСП.

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