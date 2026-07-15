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Повышение судейского вознаграждения должно быть профинансировано: Верховный Суд поддержал обращение ВСП

15:25, 15 июля 2026
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Верховный Суд поддержал обращение Высшего совета правосудия о надлежащем финансовом обеспечении повышенных судейских вознаграждений.
Повышение судейского вознаграждения должно быть профинансировано: Верховный Суд поддержал обращение ВСП
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Верховный Суд поддержал обращение Высшего совета правосудия к Президенту Владимиру Зеленскому и Кабинету Министров о необходимости соблюдения Конституции Украины и Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» в части обеспечения надлежащим финансированием повышенного размера судейского вознаграждения.

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Указывается, что необходима срочная практическая реализация законодательных изменений, которые восстановили справедливый подход к определению базового размера судейского вознаграждения.

Принятым Верховной Радой Законом устранено многолетнее законодательное несоответствие, существовавшее с 2021 года, когда для определения базового должностного оклада судьи применялся искусственно зафиксированный показатель прожиточного минимума. Отныне Закон прямо предусматривает, что для расчета судейского вознаграждения должен использоваться прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.

Верховный Суд приветствует решение Парламента, которое восстановило гарантии независимости судебной власти. Это также является важным шагом на пути выполнения международных обязательств Украины в сфере верховенства права и реализации евроинтеграционного курса государства.

В то же время принятие Закона само по себе не обеспечивает его реализацию. Для выполнения новых законодательных положений необходимо своевременное и полное финансовое обеспечение соответствующих расходов. Именно поэтому Верховный Суд подчеркивает необходимость выполнения требований Закона и поддерживает обращение ВСП.

«Закон, который восстановил конституционные гарантии определения судейского вознаграждения, должен быть выполнен в полном объеме, а его финансовое обеспечение — гарантировано государством. Только при таких условиях будет обеспечено реальное укрепление независимости судебной власти, выполнение международных обязательств Украины и дальнейшее продвижение на пути европейской интеграции», — подчеркивает ВС.

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