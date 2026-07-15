  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Установление факта смерти или объявление лица умершим: как правильно семьям погибших военных защитить свои права

10:28, 15 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Объявление лица умершим применяется именно тогда, когда имеются основания для вероятного предположения о смерти, поскольку лицо пропало без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью, однако никаких достоверных сведений о его судьбе или месте пребывания нет в течение установленного срока.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Установление факта смерти лица либо объявление лица умершим — какой именно юридический инструмент применять. Эти два, на первый взгляд схожих, способа имеют разные основания, разный стандарт доказывания и разные процессуальные последствия. Ошибка в выборе способа защиты приводит к отказу в удовлетворении заявления даже тогда, когда по существу основания считать лицо погибшим являются вполне очевидными. Черновицкий апелляционный суд привел в качестве примера два постановления, принятые судом с учетом практики Верховного Суда.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В первом деле (№ 723/1213/26) заявительница — мать военнослужащего — обратилась в суд с требованием об установлении факта смерти ее сына на временно оккупированной территории (ст. 317 ГПК Украины), который пропал без вести во время участия в боевых действиях в районе населенного пункта в Луганской области 30.03.2023 г. и приобрел статус пропавшего без вести с 04.09.2023 г.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления, апелляционный суд оставил этот отказ без изменений.

Второе дело (№ 716/2031/25) касалось военнослужащего, пропавшего при тех же обстоятельствах без вести в районе населенного пункта в Донецкой области 09.02.2024 г. Заявительницы (мать и сестра) избрали иной способ защиты — объявление лица умершим.

Суд первой инстанции отказал, однако апелляционный суд отменил это решение и удовлетворил заявление, объявив военнослужащего умершим со дня его вероятной гибели.

Установление факта смерти (ст. 317 ГПК Украины) — этот механизм применяется, когда у семьи имеются бесспорные доказательства того, что человек погиб в конкретное время и при конкретных обстоятельствах. День смерти указывается четко — дата фактической гибели в бою.

В первом деле, по результатам рассмотрения которого заявительнице было отказано в удовлетворении ее заявления, суды указали, что имеющиеся в материалах дела уведомление о пропаже военнослужащего без вести во время участия в боевых действиях и приказ об установлении обстоятельств исчезновения подтверждают лишь этот факт, однако не могут быть безусловным основанием для установления его смерти. Заявительнице разъяснили, что при наличии предположений о факте смерти физического лица, в том числе в связи с военными действиями, без достоверных доказательств, подтверждающих этот факт, правильным было бы обращение в суд с заявлением об объявлении судом лица умершим (ч. 2 ст. 46 ГК Украины), а не об установлении факта смерти (п. 8 ч. 1 ст. 315 ГПК Украины).

Выбор способа защиты принадлежит самому заявителю, и именно он определяет, с каким требованием обращаться в суд. Выбор ненадлежащего или неэффективного способа защиты своих прав является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявления.

Объявление лица умершим (ст. 46 ГК Украины, ст. 305–309 ГПК Украины), напротив, применяется именно тогда, когда имеются основания для вероятного предположения о смерти, поскольку лицо пропало без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью (боевые действия), однако никаких достоверных сведений о судьбе либо месте пребывания нет в течение установленного срока.

В отличие от основания для установления факта смерти лица (наличие достоверных доказательств, свидетельствующих о его гибели), основанием для объявления лица умершим являются не факты (доказательства), которые наверняка свидетельствуют о его гибели, а обстоятельства, дающие основания предполагать смерть такого лица. Для этого суд должен иметь достаточные надлежащие и допустимые доказательства, на основании которых возможно сделать вероятное предположение о смерти гражданина. Их отсутствие либо противоречия исключают возможность объявления лица умершим (постановление Верховного Суда от 08 февраля 2024 года по делу № 148/1207/22).

В деле об объявлении лица умершим, помимо подтвержденных доказательств, содержащихся в материалах служебного расследования обстоятельств исчезновения военнослужащего, рапорте командира роты, заявлении командира воинской части и других документах, суды также установили, что заявители в течение двух лет самостоятельно предпринимали ряд действий с целью розыска пропавшего без вести военнослужащего. Совокупность этих доказательств и отсутствие противоречий относительно обстоятельств его гибели с достаточной степенью вероятности подтвердили данный факт.

Следует отдельно обратить внимание на день, с которого лицо считается умершим. По делу № 716/2031/25 Черновицкий апелляционный суд объявил военнослужащего умершим именно со дня его вероятной гибели (09.02.2024 г.), а не со дня принятия судебного решения. Местом смерти суд признал населенный пункт, в районе которого он пропал во время боевых действий.

Еще один важный аспект — порядок исчисления сроков в условиях временной оккупации территорий, на что в своем постановлении указал суд апелляционной инстанции.

Ч. 2 ст. 46 Гражданского кодекса Украины устанавливает, что объявить умершим лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом, можно после истечения двух лет со дня окончания военных действий. Вместе с тем, с учетом конкретных обстоятельств дела, суд может сделать это и раньше, но не ранее истечения шести месяцев со дня исчезновения лица без вести.

Возникает вопрос: как исчислять этот срок, если территория, где произошло исчезновение, впоследствии стала временно оккупированной?

В постановлении Большой Палаты Верховного Суда (дело № 755/11021/22 от 11.12.2024 г.) закреплено общее правило: шестимесячный срок исчисляется со дня окончания активных боевых действий в месте предполагаемой гибели лица, а не со дня прекращения либо отмены военного положения в государстве в целом.

Суд апелляционной инстанции отметил, что местный суд при рассмотрении дела об объявлении военнослужащего умершим указанное правовое регулирование проигнорировал и фактически связал начало течения срока с моментом завершения временной оккупации соответствующей территории, что стало причиной отказа в удовлетворении заявления заявителей. Черновицкий апелляционный суд исправил допущенную ошибку, применив правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 29.04.2026 по делу № 615/129/25, которая детализировала указанный подход именно для таких правоотношений. В частности, апелляционный суд констатировал: если территория стала временно оккупированной после завершения на ней активных боевых действий, это обстоятельство не изменяет установленного правила — срок исчисляется со дня окончания боевых действий, а последующая оккупация не приостанавливает и не отсрочивает его течение.

Следовательно, из изложенного следует, что для защиты прав семей пропавших военнослужащих надлежащим инструментом является объявление лица умершим, а не установление факта смерти. Этот институт основывается на презумпции (вероятности) гибели и не требует прямых доказательств смерти, что устраняет для семей лишние процессуальные препятствия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд военные судебная практика военнослужащие воинский учет военная служба

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Рассмотрение дела судьи Светланы Ченцовой, которая штрафовала пьяных водителей без лишения водительских удостоверений, отложили до августа

Третья ДП ВСП отложила рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Светланы Ченцовой.

ВККС открыла отчеты об автоматизированном распределении дел за 2017–2026 годы

Высшая квалификационная комиссия судей Украины расширила набор открытых данных об автоматизированном распределении дел.

ВСП продолжит рассмотрение дела судей из Винницы, которые взыскали судебный сбор с 77-летнего мужчины с инвалидностью

Третья Дисциплинарная палата ВСП не согласилась с отказом в привлечении судей Винницкого апелляционного суда Александра Панасюка, Александра Берегового, Тараса Сала к дисциплинарной ответственности.

Военное положение изменило правила сокращения: Верховный Суд подтвердил право работодателя изменять требования к должностям

ВС подтвердил, что вновь созданная должность не подлежит предложению работнику при сокращении, если он не соответствует установленным работодателем квалификационным требованиям.

Объяснения за пределами деклараций: что показали собеседования кандидатов в ВСП в Этическом совете

Во время конкурса в Высший совет правосудия решающее значение все чаще имеют не только декларации, но и последовательность и убедительность объяснений кандидатов относительно имущественного положения, профессиональной деятельности и других обстоятельств, проверяемых в рамках процедуры оценки.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]