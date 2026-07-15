После возвращения из плена военнослужащему отказали в выплатах из-за якобы самовольного оставления части: что решил суд

Воинская часть отказала военнослужащему в выплатах после возвращения из плена, сославшись на то, что он самовольно оставил часть.

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Третий апелляционный административный суд подтвердил, что открытие уголовного производства по части 4 статьи 402 Уголовного кодекса Украины (неисполнение приказа) само по себе не является предусмотренным законом основанием для приостановления военной службы, а следовательно, и для прекращения выплаты денежного обеспечения. Такие последствия закон связывает лишь с отдельными категориями уголовных правонарушений, в частности с самовольным оставлением воинской части, дезертирством или добровольной сдачей в плен.

Обстоятельства дела

Сержант Вооруженных Сил Украины, проходивший военную службу с 2004 года, после начала полномасштабного вторжения должен был прибыть к новому месту дислокации своего подразделения после эвакуации из Мелитополя. Воинская часть утверждала, что он не выполнил приказ о передислокации и не убыл из Мелитополя, хотя имел возможность это сделать.

В свою очередь военнослужащий пояснял, что во время эвакуации остался без транспорта из-за действий другого военнослужащего, который должен был его вывезти. По его словам, он неоднократно пытался самостоятельно добраться до нового места расположения воинской части, однако 21 апреля 2022 года попал в плен, где находился до 3 января 2024 года.

6 марта 2022 года было зарегистрировано уголовное производство по части 4 статьи 402 УК Украины по факту неисполнения приказа. В дальнейшем приказом командира воинской части военная служба истца была приостановлена, а также прекращена выплата денежного и других видов обеспечения. После возобновления военной службы в феврале 2025 года он обратился с рапортом о проведении начисления и выплаты причитающегося денежного обеспечения за период приостановления службы, однако получил отказ. Воинская часть мотивировала это тем, что ранее исключила его из всех видов обеспечения как военнослужащего, который самовольно оставил воинскую часть.

После этого военнослужащий обратился в административный суд.

Что решили суды

Запорожский окружной административный суд частично удовлетворил иск. Суд признал противоправным бездействие воинской части относительно неначисления и невыплаты военнослужащему денежного обеспечения и дополнительного вознаграждения за период с 6 марта 2022 года по 1 марта 2025 года и обязал провести соответствующие начисления и выплаты в соответствии с постановлением Кабинета Министров №884 и Порядком выплаты денежного обеспечения, утвержденным приказом Министерства обороны №260. В остальной части исковых требований было отказано.

Не согласившись с таким решением, воинская часть подала апелляционную жалобу, настаивая на полном отказе в удовлетворении иска. В то же время военнослужащий просил дополнить решение, в частности признать противоправным отказ в выплате денежного обеспечения и применить последствия, которые, по его мнению, должны наступить в связи с необоснованным приостановлением военной службы.

Выводы апелляционного суда

Третий апелляционный административный суд согласился с выводами суда первой инстанции.

Коллегия судей отметила, что Закон «О воинской обязанности и военной службе» и Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины определяют исчерпывающие основания для приостановления военной службы. Такое решение может быть принято, если в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения в отношении военнослужащего в связи с самовольным оставлением воинской части или места службы, дезертирством либо добровольной сдачей в плен. Только в таких случаях закон предусматривает прекращение действия контракта, выплаты денежного обеспечения и других видов обеспечения.

Вместе с тем по делу №280/5679/25 уголовное производство было открыто по части 4 статьи 402 УК Украины — по факту неисполнения приказа. Апелляционный суд обратил внимание, что материалы дела не содержат доказательств проведения досудебного расследования по части 4 статьи 408 УК Украины в отношении дезертирства, а воинская часть таких доказательств также не предоставила.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что проведение досудебного расследования по статье 402 УК Украины само по себе не является предусмотренным законом основанием для приостановления военной службы. Поэтому коллегия согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что воинская часть противоправно не начисляла и не выплачивала военнослужащему причитающееся денежное обеспечение и дополнительное денежное вознаграждение за спорный период.

Вместе с тем апелляционный суд согласился и с избранным судом первой инстанции способом защиты. Коллегия указала, что административный суд не может подменять собой субъекта властных полномочий и принимать решение вместо него. Именно поэтому надлежащим способом защиты в данном деле является признание противоправным бездействия воинской части и возложение на нее обязанности провести начисление и выплату причитающихся сумм, а не удовлетворение других требований истца.

В результате Третий апелляционный административный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы как воинской части, так и военнослужащего, а решение Запорожского окружного административного суда — без изменений. Постановление апелляционного суда вступило в законную силу со дня его принятия.

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