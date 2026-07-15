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В Украине изменят систему отопления: Рада приняла закон о развитии эффективного теплоснабжения

14:04, 15 июля 2026
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В домах с централизованным отоплением появятся индивидуальные тепловые пункты.
В Украине изменят систему отопления: Рада приняла закон о развитии эффективного теплоснабжения
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Верховная Рада 15 июля приняла законопроект № 14067 о развитии эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения.

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За проголосовали 243 народных депутата.

Документ предусматривает обязательную установку индивидуальных тепловых пунктов в зданиях, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения, что позволит регулировать и учитывать тепло. Это создает условия для повышения качества услуг, энергоэффективности и привлечения инвестиций.

Отметим, что в феврале Верховная Рада поддержала развитие эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения, приняв в первом чтении проект Закона о поддержке развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения.

Документ разработан во исполнение Плана Ukraine Facility и в рамках евроинтеграционных обязательств Украины по адаптации законодательства к стандартам ЕС.

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Верховная Рада Украины законопроект отопление

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