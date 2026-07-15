Налоговая больше не сможет аннулировать статус ФЛП только по результатам камеральной проверки — законопроект

Одной камеральной проверки декларации будет мало для исключения ФЛП из упрощенной системы налогообложения.

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Может ли налоговый инспектор, не выходя из кабинета, решить, что ФЛП превысил лимит дохода в определенном месяце? Спойлер — не может. Однако налоговая практика все чаще демонстрирует конфликт между стремлением контролирующих органов к быстрому администрированию и правом налогоплательщика на надлежащую процедуру проверки. И болезненнее всего это ощущают плательщики единого налога, регистрацию которых аннулируют по результатам камеральных проверок — проверок, проводимых исключительно на основании данных деклараций.

Проблема заключается в том, что годовая или квартальная отчетность ФЛП не содержит помесячной разбивки доходов, а следовательно, не позволяет установить фактическое превышение лимитов в переходные периоды.

Новый законопроект № 15398, основанный на последней практике Верховного Суда, призван поставить точку в этом процессуальном упрощении. Законодательная инициатива обещает вернуть камеральным проверкам их первоначальную функцию — проверку данных, которые налогоплательщик указал в налоговой отчетности, а не реальности бизнес-процессов.

Конкретизация статьи 76 НКУ

Проект Закона предлагает дополнить пункт 76.1 статьи 76 Налогового кодекса Украины новым абзацем. Дополнение устанавливает прямой запрет: камеральная проверка, которая проводится исключительно на основании налоговой отчетности и не позволяет определить помесячный объем дохода плательщика, не может быть основанием для аннулирования регистрации ФЛП как плательщика единого налога.

Это изменение важно, поскольку оно делает невозможным субъективную трактовку налоговиками общих цифр в декларации и гарантирует, что для такого серьезного последствия, как лишение статуса, должна быть проведена полноценная документальная проверка.

Прецедент как предпосылка

Авторы проекта ссылаются на правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 15 апреля 2025 года по делу № 160/23272/24. В этом деле суд пришел к выводу, что налоговый орган не может аннулировать регистрацию плательщика единого налога исключительно на основании результатов камеральной проверки, если для этого необходимо исследовать первичные документы и фактический размер полученного дохода.

Истицей была физическое лицо — предприниматель, которая в течение 2023 года меняла систему налогообложения. Сначала она находилась на третьей группе единого налога со ставкой 2 %, которая действовала во время военного положения и не содержала ограничений по объему дохода. С июля 2023 года предпринимательница перешла на вторую группу единого налога.

После подачи годовой декларации Государственная налоговая служба провела камеральную проверку и пришла к выводу, что за период нахождения на второй группе предпринимательница превысила допустимый лимит дохода. Для этого налоговый орган применил пропорциональный расчет годового лимита, исходя из шести месяцев нахождения на второй группе, после чего принял решение об аннулировании ее регистрации плательщиком единого налога с 1 января 2024 года.

Верховный Суд не согласился с таким подходом. Суд подчеркнул, что камеральная проверка проводится исключительно на основании данных налоговой отчетности и не предполагает исследования первичных бухгалтерских документов, банковских выписок или других доказательств, которые могут подтверждать или опровергать фактический размер дохода налогоплательщика.

Верховный Суд обратил внимание на принцип необратимости действия закона во времени, гарантированный статьей 58 Конституции Украины. Суд отметил, что правила пропорционального определения предельного объема дохода для плательщиков единого налога были введены только с 1 августа 2023 года, поэтому они не могут применяться к правоотношениям, возникшим до этой даты, в частности в июле 2023 года.

Более того, суд подчеркнул, что аннулирование регистрации плательщика единого налога является существенным вмешательством в его права, а потому такое решение не может основываться только на результатах камеральной проверки без надлежащего исследования первичных документов и других доказательств, подтверждающих фактические обстоятельства осуществления хозяйственной деятельности.

Документальная проверка — единственный законный путь

Подход, предложенный законопроектом, в целом соответствует уже сформированной судебной практике относительно пределов полномочий налоговых органов во время камеральных проверок.

Так, по делу № 380/23118/24 Восьмой апелляционный административный суд отметил, что аннулирование регистрации плательщика единого налога возможно только по результатам документальной проверки. Суд подчеркнул, что камеральная проверка имеет характер текущего документального контроля правильности заполнения налоговой отчетности и арифметических показателей. В то же время вопросы соблюдения плательщиком условий пребывания на упрощенной системе налогообложения, в частности относительно осуществления разрешенных видов деятельности, не относятся к предмету камеральной проверки и требуют проведения документальной проверки.

Аналогичного подхода суды придерживаются и в других категориях споров. В частности, по делу № 640/30530/20 суд обратил внимание, что даже наличие налогового долга, которое в соответствии с Налоговым кодексом может быть основанием для аннулирования статуса плательщика единого налога, должно подтверждаться надлежащими доказательствами, полученными во время документальной проверки. Сами лишь выводы, сделанные по результатам камеральной проверки, не могут быть достаточным правовым основанием для лишения плательщика права применять упрощенную систему налогообложения.

Таким образом, судебная практика последовательно исходит из того, что камеральная проверка не может подменять документальную, если для установления нарушений необходимо исследовать первичные документы, хозяйственные операции, банковские выписки или другие доказательства, от которых зависит право лица находиться на упрощенной системе налогообложения.

Принятие этого законопроекта обеспечит реальное гарантирование прав налогоплательщиков. Он превращает судебную практику из аргумента в судебных спорах в императивную норму закона.

В случае принятия налоговая больше не сможет аннулировать регистрацию ФЛП за один день решением, принятым не выходя из кабинета. Для этого понадобится документальная проверка с выходом на объект или запросом первичных документов.

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