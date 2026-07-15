  1. Публикации
  2. / В Украине

Налоговая больше не сможет аннулировать статус ФЛП только по результатам камеральной проверки — законопроект

09:00, 15 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Одной камеральной проверки декларации будет мало для исключения ФЛП из упрощенной системы налогообложения.
Налоговая больше не сможет аннулировать статус ФЛП только по результатам камеральной проверки — законопроект
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Может ли налоговый инспектор, не выходя из кабинета, решить, что ФЛП превысил лимит дохода в определенном месяце? Спойлер — не может. Однако налоговая практика все чаще демонстрирует конфликт между стремлением контролирующих органов к быстрому администрированию и правом налогоплательщика на надлежащую процедуру проверки. И болезненнее всего это ощущают плательщики единого налога, регистрацию которых аннулируют по результатам камеральных проверок — проверок, проводимых исключительно на основании данных деклараций.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Проблема заключается в том, что годовая или квартальная отчетность ФЛП не содержит помесячной разбивки доходов, а следовательно, не позволяет установить фактическое превышение лимитов в переходные периоды.

Новый законопроект № 15398, основанный на последней практике Верховного Суда, призван поставить точку в этом процессуальном упрощении. Законодательная инициатива обещает вернуть камеральным проверкам их первоначальную функцию — проверку данных, которые налогоплательщик указал в налоговой отчетности, а не реальности бизнес-процессов.

Конкретизация статьи 76 НКУ

Проект Закона предлагает дополнить пункт 76.1 статьи 76 Налогового кодекса Украины новым абзацем. Дополнение устанавливает прямой запрет: камеральная проверка, которая проводится исключительно на основании налоговой отчетности и не позволяет определить помесячный объем дохода плательщика, не может быть основанием для аннулирования регистрации ФЛП как плательщика единого налога.

Это изменение важно, поскольку оно делает невозможным субъективную трактовку налоговиками общих цифр в декларации и гарантирует, что для такого серьезного последствия, как лишение статуса, должна быть проведена полноценная документальная проверка.

Прецедент как предпосылка

Авторы проекта ссылаются на правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 15 апреля 2025 года по делу № 160/23272/24. В этом деле суд пришел к выводу, что налоговый орган не может аннулировать регистрацию плательщика единого налога исключительно на основании результатов камеральной проверки, если для этого необходимо исследовать первичные документы и фактический размер полученного дохода.

Истицей была физическое лицо — предприниматель, которая в течение 2023 года меняла систему налогообложения. Сначала она находилась на третьей группе единого налога со ставкой 2 %, которая действовала во время военного положения и не содержала ограничений по объему дохода. С июля 2023 года предпринимательница перешла на вторую группу единого налога.

После подачи годовой декларации Государственная налоговая служба провела камеральную проверку и пришла к выводу, что за период нахождения на второй группе предпринимательница превысила допустимый лимит дохода. Для этого налоговый орган применил пропорциональный расчет годового лимита, исходя из шести месяцев нахождения на второй группе, после чего принял решение об аннулировании ее регистрации плательщиком единого налога с 1 января 2024 года.

Верховный Суд не согласился с таким подходом. Суд подчеркнул, что камеральная проверка проводится исключительно на основании данных налоговой отчетности и не предполагает исследования первичных бухгалтерских документов, банковских выписок или других доказательств, которые могут подтверждать или опровергать фактический размер дохода налогоплательщика.

Верховный Суд обратил внимание на принцип необратимости действия закона во времени, гарантированный статьей 58 Конституции Украины. Суд отметил, что правила пропорционального определения предельного объема дохода для плательщиков единого налога были введены только с 1 августа 2023 года, поэтому они не могут применяться к правоотношениям, возникшим до этой даты, в частности в июле 2023 года.

Более того, суд подчеркнул, что аннулирование регистрации плательщика единого налога является существенным вмешательством в его права, а потому такое решение не может основываться только на результатах камеральной проверки без надлежащего исследования первичных документов и других доказательств, подтверждающих фактические обстоятельства осуществления хозяйственной деятельности.

Документальная проверка — единственный законный путь

Подход, предложенный законопроектом, в целом соответствует уже сформированной судебной практике относительно пределов полномочий налоговых органов во время камеральных проверок.

Так, по делу № 380/23118/24 Восьмой апелляционный административный суд отметил, что аннулирование регистрации плательщика единого налога возможно только по результатам документальной проверки. Суд подчеркнул, что камеральная проверка имеет характер текущего документального контроля правильности заполнения налоговой отчетности и арифметических показателей. В то же время вопросы соблюдения плательщиком условий пребывания на упрощенной системе налогообложения, в частности относительно осуществления разрешенных видов деятельности, не относятся к предмету камеральной проверки и требуют проведения документальной проверки.

Аналогичного подхода суды придерживаются и в других категориях споров. В частности, по делу № 640/30530/20 суд обратил внимание, что даже наличие налогового долга, которое в соответствии с Налоговым кодексом может быть основанием для аннулирования статуса плательщика единого налога, должно подтверждаться надлежащими доказательствами, полученными во время документальной проверки. Сами лишь выводы, сделанные по результатам камеральной проверки, не могут быть достаточным правовым основанием для лишения плательщика права применять упрощенную систему налогообложения.

Таким образом, судебная практика последовательно исходит из того, что камеральная проверка не может подменять документальную, если для установления нарушений необходимо исследовать первичные документы, хозяйственные операции, банковские выписки или другие доказательства, от которых зависит право лица находиться на упрощенной системе налогообложения.

Принятие этого законопроекта обеспечит реальное гарантирование прав налогоплательщиков. Он превращает судебную практику из аргумента в судебных спорах в императивную норму закона.

В случае принятия налоговая больше не сможет аннулировать регистрацию ФЛП за один день решением, принятым не выходя из кабинета. Для этого понадобится документальная проверка с выходом на объект или запросом первичных документов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

законопроект налоговая Украина предприниматель ФЛП ГНС Налоговый кодекс Украины

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Собеседование Александра Житного в Этическом совете: декларации, анонимное обращение и профессиональная репутация

Заседание Этического совета: практика преодоления «анонимных жалоб».

Налоговая больше не сможет аннулировать статус ФЛП только по результатам камеральной проверки — законопроект

Одной камеральной проверки декларации будет мало для исключения ФЛП из упрощенной системы налогообложения.

Конкурс в ВСП как экзамен на новое правовое сознание: как Этический совет оценивал кандидатов на соответствие критериям добропорядочности

Этический совет завершил оценивание кандидатов в Высший совет правосудия от съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

Власти будут искать владельцев отходов, которые сносят их на стихийные свалки: Кабмин утвердил новые правила

Правительство установило новый порядок обнаружения бесхозных отходов: кто будет отвечать за заброшенный мусор и что изменится.

Фальшивые диагнозы для МСЭК: ВС освободил врача от ответственности из-за процессуальной ошибки суда

Врач избежал наказания из-за истечения сроков давности: ВС подчеркнул обязанность судов апелляционной инстанции проверять сроки давности и разъяснять лицу право на освобождение от ответственности.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]