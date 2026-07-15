30 лет страхового стажа: когда можно оформить пенсию и получить возрастные доплаты

В 2026 году лица, имеющие 30 лет страхового стажа, могут выйти на пенсию в 63 года.

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Украинцы, которые в 2026 году имеют 30 лет страхового стажа, не могут выйти на пенсию в 60 лет, поскольку для назначения пенсии в этом возрасте необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. В то же время 30 лет стажа достаточно, чтобы оформить пенсию после достижения 63 лет, поскольку в 2026 году для этого требуется иметь от 23 до 33 лет страхового стажа.

Размер пенсии определяется индивидуально. При ее расчете учитываются не только годы страхового стажа, но и официальный размер заработной платы, с которой уплачивался единый социальный взнос. Именно поэтому даже при одинаковых 30 годах страхового стажа размер пенсионных выплат у разных людей может существенно отличаться.

После назначения пенсии граждане также могут получать возрастные доплаты. Они устанавливаются пенсионерам, достигшим 70, 75 и 80 лет, если общий размер их пенсии не превышает 10 340,35 грн.

Такие доплаты Пенсионный фонд назначает автоматически после достижения соответствующего возраста.

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