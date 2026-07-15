Госслужащие смогут совмещать службу с обучением: Кабмин вводит дуальное образование

Госслужащие смогут учиться без отрыва от службы: как будет работать дуальное образование.

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Кабинет Министров обновил систему профессионального обучения государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления и руководителей местных государственных администраций. Постановлением от 8 июля 2026 г. №896 правительство внесло изменения в Положение о системе профессионального обучения, адаптировав его к действующему законодательству о высшем образовании и современным подходам к подготовке управленческих кадров.

Постановление вступило в силу 11 июля 2026 года, на следующий день после его официального опубликования. Одной из ключевых новаций стало официальное введение дуальной формы получения образования при подготовке магистров по специальности «Публичное управление и администрирование».

«Судебно-юридическая газета» разобрала, какие новые требования к учреждениям устанавливает документ и что изменится для госслужащих.

Обучение без отрыва от службы

Документ не вводит новых обязанностей для всех государственных служащих проходить обучение, однако обновляет механизм получения магистерского образования по специальности «Публичное управление и администрирование», а также устанавливает новые стандарты организации повышения квалификации.

Постановлением Положения дополнен новый пункт 8-1, предусматривающий возможность получения магистерского уровня высшего образования с применением дуальной формы обучения. Речь идет о модели, когда теоретическое обучение в высшем образовании сочетается с практической подготовкой непосредственно на рабочем месте. При этом обучение должно учитывать: должностные или служебные обязанности работника, определенные ему служебные задачи, ключевые показатели результативности, эффективности и качества служебной деятельности, если они установлены.

Таким образом, практическая деятельность государственного служащего становится частью образовательного процесса, а полученные при обучении знания могут сразу применяться при выполнении служебных функций.

Государственный орган станет партнером университета

Еще одно важное изменение касается организации самого учебного процесса. Согласно новым правилам, обучение на рабочем месте будет осуществляться на основании договора между учебным заведением и государственным органом или органом местного самоуправления. Именно этот договор будет определять порядок организации практического обучения. Вместе с тем, работодатель будет обязан создать работнику условия для выполнения индивидуального учебного плана в соответствии с заключенным договором.

Фактически, государственный орган становится полноценным участником образовательного процесса, а профессиональная деятельность интегрируется с обучением.

Кабмин привел порядок подготовки магистров в соответствии с Законом «О высшем образовании»

Постановление также уточняет порядок получения магистерского уровня по специальности "Публичное управление и администрирование". Теперь прямо предусмотрено, что обучение осуществляется в соответствии с: Законом Украины «О высшем образовании», стандартами высшего образования, образовательно-профессиональными программами, Порядком приема на обучение, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №789.

Таким образом, правительство гармонизировало систему профессиональной подготовки государственных служащих с общими правилами функционирования системы высшего образования.

Провайдерам повышения квалификации установили новые требования

Существенные изменения касаются и организаций, проводящих повышение квалификации государственных служащих. Новый пункт 8-2 Положения предусматривает, что субъекты предоставления образовательных услуг (провайдеры) должны иметь собственный вебсайт или, если такового нет, размещать информацию на сайте своего учредителя.

Кроме того, они обязаны обеспечивать постоянное обновление информации о своей деятельности в сфере профессионального обучения. Речь идет, прежде всего, об открытости информации о программах повышения квалификации, образовательных услуг и других направлений учебной деятельности. Фактически Кабмин установил дополнительные требования к прозрачности работы провайдеров профессионального обучения.

Кого касаются изменения

Обновленные правила распространяются на: государственных служащих, председателей местных государственных администраций, первых заместителей и заместителей председателей местных госадминистраций; должностных лиц местного самоуправления, депутатов местных советов. Именно эти категории лиц проходят профессиональное обучение в соответствии с Положением, в которое правительство внесло изменения.

Что означает постановление на практике

Принятые изменения не вводят новую систему профессионального образования, однако существенно изменяют механизм ее реализации. Впервые на нормативном уровне урегулирован использование дуальной формы обучения для будущих магистров в сфере публичного управления. Это позволит совместить академическую подготовку с практической работой в государственных органах без отрыва от службы.

Кроме того, Кабмин повысил требования к прозрачности деятельности провайдеров повышения квалификации и согласовал порядок профессионального обучения с положениями Закона Украины "О высшем образовании". Ожидается, что такие изменения будут способствовать более практической подготовке управленческих кадров, а также сделают систему профессионального обучения государственных служащих более современной, открытой и приближенной к Европе.

Что изменится для государственных служащих

Фактически постановление не изменяет порядок поступления на магистерские программы по публичному управлению и администрированию, однако существенно изменяет саму модель обучения. Если раньше акцент делался преимущественно на аудиторных занятиях, то теперь правительство официально интегрировало в систему профессионального обучения дуальную форму образования. Это означает, что государственный служащий сможет совмещать обучение с исполнением должностных обязанностей, а полученные знания сразу будут применяться во время работы.

В то же время, такая модель предусматривает дополнительные организационные требования. Для обучения на рабочем месте учебное заведение и государственный орган или орган местного самоуправления должны заключить отдельный договор, а работодатель – обеспечить слушателю возможность выполнять индивидуальный учебный план. Кроме того, обучение должно учитывать должностные обязанности служащего, а также определенные для него задачи и ключевые показатели результативности, эффективности и качества служебной деятельности, если таковые установлены.

Новые требования к провайдерам обучения

Постановление также ужесточает требования к субъектам, проводящим повышение квалификации государственных служащих. Теперь каждый провайдер образовательных услуг должен иметь свой сайт. Если такого ресурса нет, информация о его деятельности должна быть размещена на официальном сайте учредителя.

Для украинских провайдеров установлена ​​отдельная обязанность поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. В частности, в открытом доступе должны быть сведения об образовательной деятельности и программах повышения квалификации. Таким образом, государство делает систему профессионального обучения более открытым и прозрачным, что позволит государственным органам и самим слушателям оценивать качество образовательных услуг еще до начала обучения.

Ожидается, что такая модель позволит объединить получение современных управленческих знаний с практической работой в органах государственной власти и местного самоуправления, а также сделает рынок образовательных услуг для госслужащих более прозрачным и конкурентным.

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